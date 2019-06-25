Son Dakika Haberleri: Mezar üzerindeki otları temizliyordu, göz ağrısıyla hastaneye koştu! Çıkanlar inanılmaz
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Mezar üzerindeki otları temizliyordu, göz ağrısıyla hastaneye koştu! Çıkanlar inanılmaz

36 dakika önce

28 yaşındaki Tayvanlı kadın, bir yakınının mezarı üzerindeki çalı çırpıyı temizledikten sonra şiddetli göz ağrısı yaşadı. Gözü tahriş olan kadın hastaneye koştu, sonuç doktorları bile şoke etti. Kadının gözünde dört ter arısı yaşadığı ortaya çıktı.

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BBC'nin raporuna göre, genç kadın olay sırasında yakınlarının mezarlarından birinin üzerindeki otları ayıklıyordu.
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Kadın, başlangıçta sol gözüne giren bir kir olduğunu düşünüyordu. Ancak, zaman geçtikçe göz ağrıları dayanılmaz hale geldi. 28 yaşındaki hasta, doktora gözü korkunç derecede tahriş olduktan sonra muayene olmaya gitti.
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Fooyin Üniversitesi'nden Dr. Hong Chi Ting, BBC'de daha önce hiç böyle bir şey görmediğini söyledi. Her arı yaklaşık 4 mm uzunluğundaydı. Hastanede bir oftalmoloji profesörü olan Dr. Hong, "O, gözlerini tamamen kapatamadı. Boşluğa mikroskopla baktım ve böcek bacağına benzeyen siyah bir şey gördüm" dedi. Arılar alındıktan sonra, hasta ayrıldı ve tam bir iyileşme göstermesi bekleniyor.
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Ter arısı nedir?
Ter arısı nedir?
Küçük haşereler, ter atmak ve insanlara sarılmak için karaya çekilir. Ayrıca gözyaşı içtiği de biliniyor.
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Kansas Entomoloji Derneği tarafından yapılan bir araştırmaya göre, gözyaşı çok miktarda protein içeriyor ve arılar onu çok seviyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:56 
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