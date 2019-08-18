Mide ağrısından kalp hastalıklarına! Bu besini sofranızdan eksik etmeyin

Kırmızı pancar, içinde barındırdığı potasyum, magnezyum, posa, fosfor, demir, A vitamini, C vitamini, B vitaminleri, beta karoten ve folik asit açısından adeta bir şifa deposudur.

Kas-iskelet sistemlerinin sağlığı için de bir kahramandır.

10

Pancar, pişirme süresi uzadıkça, besin değerlerini kaybeder. O nedenle buharda 15 dakikadan daha az, fırında da bir saati geçmeyecek şekilde pişirilmelidir.

