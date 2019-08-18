Son Dakika Haberleri: Mide ağrısından kalp hastalıklarına! Bu besini sofranızdan eksik etmeyin
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Mide ağrısından kalp hastalıklarına! Bu besini sofranızdan eksik etmeyin

42 dakika önce

Mide ağrılarından kalp hastalıklarına, kırmızı pancarın yararları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Fatma Gönen, şifa deposu kırmızı pancarın, insan sağlığı üzerindeki mucizevi faydalarını anlattı.

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Kırmızı pancar, içinde barındırdığı potasyum, magnezyum, posa, fosfor, demir, A vitamini, C vitamini, B vitaminleri, beta karoten ve folik asit açısından adeta bir şifa deposudur.
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Kırmızı pancar, bağışıklık sistemini güçlendirip kan yapımını destekler.
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Sindirim üzerinde olumlu etkisi vardır ve kabızlığa iyi gelir.
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Kansızlık(anemi) tedavisinde etkilidir.
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Kan basıncını düşürür, zengin antioksidan içeriğiyle kalp hastalıkları ve felç riskini azaltır.
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Karaciğerin düzenli çalışmasını sağlar, mide ağrısı ve ekşime sorunlarına iyi gelir.
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Kas-iskelet sistemlerinin sağlığı için de bir kahramandır.
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Egzersiz öncesinde içilen pancar suyu, egzersize dayanıklılığı ve gücü artırmaktadır.
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Pancar tüketirken dikkat etmeniz gerekenler:
Pancar tüketirken dikkat etmeniz gerekenler:
Orta boy, koyu renk, yumuşamamış ve parlak olanları seçilmelidir.
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Pancar, pişirme süresi uzadıkça, besin değerlerini kaybeder. O nedenle buharda 15 dakikadan daha az, fırında da bir saati geçmeyecek şekilde pişirilmelidir.
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Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:39 
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