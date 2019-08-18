Mide ağrısından kalp hastalıklarına! Bu besini sofranızdan eksik etmeyin

1
Kırmızı pancar, içinde barındırdığı potasyum, magnezyum, posa, fosfor, demir, A vitamini, C vitamini, B vitaminleri, beta karoten ve folik asit açısından adeta bir şifa deposudur.
2
Kırmızı pancar, bağışıklık sistemini güçlendirip kan yapımını destekler.
3
Sindirim üzerinde olumlu etkisi vardır ve kabızlığa iyi gelir.
4
Kansızlık(anemi) tedavisinde etkilidir.
5
Kan basıncını düşürür, zengin antioksidan içeriğiyle kalp hastalıkları ve felç riskini azaltır.
6
Karaciğerin düzenli çalışmasını sağlar, mide ağrısı ve ekşime sorunlarına iyi gelir.
7
Kas-iskelet sistemlerinin sağlığı için de bir kahramandır.
8
Egzersiz öncesinde içilen pancar suyu, egzersize dayanıklılığı ve gücü artırmaktadır.
9
Pancar tüketirken dikkat etmeniz gerekenler:
Orta boy, koyu renk, yumuşamamış ve parlak olanları seçilmelidir.
10
Pancar, pişirme süresi uzadıkça, besin değerlerini kaybeder. O nedenle buharda 15 dakikadan daha az, fırında da bir saati geçmeyecek şekilde pişirilmelidir.