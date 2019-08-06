Son Dakika Haberleri: Mideleri ağza getiren olay! Sağlıklı hayat için her sabah kendi idrarını içiyor
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Mideleri ağza getiren olay! Sağlıklı hayat için her sabah kendi idrarını içiyor

3 saat önce

30 yaşındaki Ruby Kayro isimli kadın, her sabah kendi idrarını içerek, daha sağlıklı bir hayatın kapılarını araladığına inanıyor.

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30 yaşındaki Ruby Kayro isimli kadın, 19 yaşından beri her sabah kendi idrarını içiyor.
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İdrarını içerek ve onu yüzüne sürerek daha sağlıklı bir hayat yaşadığını belirten Ruby, idrarın cildine çok iyi geldiğini söylüyor.
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Herkesi bunu denemeye teşvik eden Kayro, erkek arkadaşını da idrar içmeye ikna etti ve kesinlikle saç dökülmesinin durduğunu söyledi.
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Kayro, "Ben 19 yaşındayken babam idrar tedavisinden bahseder ve eğer bir güzellik kraliçesi olmak istiyorsanız, yüz ve vücudunuzda idrar kullanabilirsiniz.'' diyordu.
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"Bu yüzden her sabah uyandığımda, idrarımı yüzüme sürüp nemlendirici gibi kullandım.''
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"İlk birkaç gün yüzünüz biraz çiğ görünebilir, çünkü tüm kirlilikler ortaya çıkıyor, ancak daha sonra olumlu etkilerini göreceksiniz.''
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Seyahatlerde, sprey şişesine idrarını yaptığını söyleyen Kayro, ''Sonra ellerime sıkıyorum ve yüzüme sürüyorum'' diyor.
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30 yaşındaki kadın, "Kan şekeri ve kolesterolü düşürür, diyabete yardımcı olabilir." diyerek idrar içmenin faydalarını anlattı.
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"Kullandığımda cildim parlıyor, bir süre önce ara verdim ve cildim donuk gözükmeye başladı. Kullandığımda daha genç görünüyorum.''
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"İnsanlar bunun hakkında konuşmak bile istemiyor ve iğrenç olduğunu düşünüyorlar ama seve seve yedikleri sosisli sandviçin içinde ne olduğunu bilmiyorlar''
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Ruby Kayro'ya göre idrar içmek, çok sıkı bir vejetaryen diyeti...


Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:27 
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YORUMLAR (1)
  • ahmet: Arap adeti. Arabistanda deve idrarı, Afrikada manda idrarı içiyorlar. Yöresel bir adettir. Kan içmek gibi. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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