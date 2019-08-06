Mideleri ağza getiren olay! Sağlıklı hayat için her sabah kendi idrarını içiyor

1 30 yaşındaki Ruby Kayro isimli kadın, 19 yaşından beri her sabah kendi idrarını içiyor.

2 İdrarını içerek ve onu yüzüne sürerek daha sağlıklı bir hayat yaşadığını belirten Ruby, idrarın cildine çok iyi geldiğini söylüyor.

3 Herkesi bunu denemeye teşvik eden Kayro, erkek arkadaşını da idrar içmeye ikna etti ve kesinlikle saç dökülmesinin durduğunu söyledi.



4 Kayro, "Ben 19 yaşındayken babam idrar tedavisinden bahseder ve eğer bir güzellik kraliçesi olmak istiyorsanız, yüz ve vücudunuzda idrar kullanabilirsiniz.'' diyordu.

5 "Bu yüzden her sabah uyandığımda, idrarımı yüzüme sürüp nemlendirici gibi kullandım.''

6 "İlk birkaç gün yüzünüz biraz çiğ görünebilir, çünkü tüm kirlilikler ortaya çıkıyor, ancak daha sonra olumlu etkilerini göreceksiniz.''



7 Seyahatlerde, sprey şişesine idrarını yaptığını söyleyen Kayro, ''Sonra ellerime sıkıyorum ve yüzüme sürüyorum'' diyor.



8 30 yaşındaki kadın, "Kan şekeri ve kolesterolü düşürür, diyabete yardımcı olabilir." diyerek idrar içmenin faydalarını anlattı.

9 "Kullandığımda cildim parlıyor, bir süre önce ara verdim ve cildim donuk gözükmeye başladı. Kullandığımda daha genç görünüyorum.''

10 "İnsanlar bunun hakkında konuşmak bile istemiyor ve iğrenç olduğunu düşünüyorlar ama seve seve yedikleri sosisli sandviçin içinde ne olduğunu bilmiyorlar''