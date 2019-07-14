Son Dakika Haberleri: Milattan önce 2600 yılında inşa edilen ünlü piramit, ziyarete açıldı! Mumyalar da sergilenecek
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Milattan önce 2600 yılında inşa edilen ünlü piramit, ziyarete açıldı! Mumyalar da sergilenecek

3 saat önce

Mısır'ın Kahire kentinde M.Ö. 2600 yılında inşa edilen Bent piramidi, ziyarete açıldı.

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Kahire'nin yaklaşık 40 km güneyindeki Dahshur bölgesinde bulunan Bent Piramidi, ziyarete açıldı.
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M.Ö. 2600'lü yıllarda Firavun Snefru tarafından inşa edilen Piramide, diğer piramitlerden farklı olarak eğimli şekilde yükselen yapısı nedeniyle, İngilizce eğik anlamına gelen Bent adı veriliyor.
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Tabandan 54 derecelik bir açıyla yükselen piramit yumuşak ve alüvyonlu bir maddeden inşa edildiği için sağlamlığından endişe ediliyordu ancak piramidin üst bölümünün açısının 43 dereceye düşürülmesi ile bu sorun ortadan kaldırıldı.
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Kızıl Piramit ve diğer birçok piramidin kenarları, Bent Piramidi'ninkilerin aksine düz bir açıyla yükseliyor.
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Ziyaretçiler, piramidin kuzey tarafındaki kapıdan girerek 79 metrelik dar bir tünelden piramidin içinde bulunan 2 odaya ulaşabilecek.
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Arkeologlar ayrıca Dahshur bölgesi çevresinde geçen yıl başlayan kazılarda bulunan mumya, maske ve çeşitli aletleri de sergilemeye başladı.
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Turizm, Mısır ekonomisinin en önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.


Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:37 
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