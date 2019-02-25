Miley Cyrus İtirafı ile Şaşırttı! Panseksüel Olduğunu Duyurdu!
35 dakika önce
Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu Liam Hemsworth ile evliliğinin sonrası verdiği röportaj ile çok konuşuldu. Panseksüel olduğunu açıklayan Cyrus ilişkilerde cinsel kimliğin önemli olmadığını söyledi.
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Panseksüel olduğunu ilan eden Miley Cyrus, farklı cinsel kimliğe sahip kişilerden etkilenebildiğini ve heteroseksüel bir çiftin parçası olarak geçtiğimiz günlerde evlendiği Liam Hemsworth ile ilişki kavramını yeniden tanımladıklarını açıkladı.
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Vanity Fair dergisinin Mart sayısında kapak kız olan ve röportajı için konuşan Miley Cyrus, "İnsanlar, bir kişinin cinsel kimliğine ya da görünümü gibi bir şeylerine bakmaksızın aşık olabiliyor." dedi.
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"Yeni nesilde ilişkilerin ve partnerliğin cinsellikle ya da cinsel kimlikle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
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Cyrus aynı zamanda LGBT topluluğunun bir parçası olmakla gurur duyduğunu da ekledi.
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Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlarla cinsel ve romantik ilişki kurabilen kişilere panseksüel deniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:01
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