Miley Cyrus İtirafı ile Şaşırttı! Panseksüel Olduğunu Duyurdu!

1 Panseksüel olduğunu ilan eden Miley Cyrus, farklı cinsel kimliğe sahip kişilerden etkilenebildiğini ve heteroseksüel bir çiftin parçası olarak geçtiğimiz günlerde evlendiği Liam Hemsworth ile ilişki kavramını yeniden tanımladıklarını açıkladı.

2 Vanity Fair dergisinin Mart sayısında kapak kız olan ve röportajı için konuşan Miley Cyrus, "İnsanlar, bir kişinin cinsel kimliğine ya da görünümü gibi bir şeylerine bakmaksızın aşık olabiliyor." dedi.

3 "Yeni nesilde ilişkilerin ve partnerliğin cinsellikle ya da cinsel kimlikle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

4 Cyrus aynı zamanda LGBT topluluğunun bir parçası olmakla gurur duyduğunu da ekledi.



5 Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlarla cinsel ve romantik ilişki kurabilen kişilere panseksüel deniyor.





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