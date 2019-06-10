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Miley Cyrus'tan olay itiraf: Elle kontrol etmeleri hoşuma gidiyor

14 saat önce

Her yaptığıyla olay olan ünlü şarkıcı Miley Cyrus, bu kez katıldığı bir radyo programında yaptığı "Elle kontrol etmeleri de hoşuma gidiyor” açıklamasıyla dikkat çekti.

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ABD'li oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus, geçtiğimiz günlerde bir hayranının konseri sırasında kendisini elle taciz etmesi sonrası "İzni olmadan kimse kimseyi elleyemez" diyerek isyan etmişti.
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Cyrus, katıldığı bir radyo programında, havalimanı girişlerinde yaşadıklarını anlattı.
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Elle kontrol etmeleri hoşuma gidiyor
Elle kontrol etmeleri hoşuma gidiyor
Havaalanı görevlileriyle bir çeşit aşk-nefret ilişkileri bulunduğunu belirten yıldız, "Ünlü olduğum için bana daha hassas davranıyorlar. Elle kontrol etmeleri de hoşuma gidiyor" sözleriyle şaşırttı.
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Geçtiğimiz günlerde, Şarkıcı ve oyuncu Milse Cyrus, Barcelona'da bir hayranının tacizine uğramıştı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Miley Cyrus hayranlarıyla bir araya gelirken arkasından yaklaşan bir adamın ünlü şarkıcıyı boynundan tutup kendisine doğru çektiği ve öpmeye çalıştığı görülüyordu.
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Cyrus'ın bir hayranı tarafından bu şekilde taciz edilmesine bazı kişiler sosyal medyadan şarkıcının şarkı sözlerindeki ifadeleri ve konserlerinde tercih ettiği kostümleri nedeniyle 'bu tür bir ilgiyi hak ettiği' yönünde paylaşımlar yapmıştı.
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Sosyal medyada tacizi meşrulaştıran bu yazılara sinirlenen Miles Cyrus, Twitter hesabından, ''Ne isterse giyebilir. Bakire olabilir. Beş farklı kişiyle yatıyor olabilir. Kocasıyla olabilir. Kız arkadaşıyla olabilir. Çıplak olabilir. İzni olmadan kimse ELLEYEMEZ" demişti.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:45 
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