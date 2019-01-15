Milyoner'deki 'Bok Böceği' Sorusu Murat Yıldırım'ı Gülme Krizine Soktu
19 dakika önce
Reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam yarışmacıya yöneltilen 60 bin lira değerindeki soru Murat Yıldırım'ı gülme krizine soktu. Yıldırım, gülmekten soruyu okuyamadı.
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Soruyu görür görmez gülmeye başladı
Kim milyoner olmak ister yarışmasında 60 bin lira değerindeki bok böceği sorusunu okumakta zorlanan Murat Yıldırım, kendisini gülmekten alamayınca stüdyo bi anda kahkahaya boğuldu.
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Soruyu defalarca tekrar etmeye çalıştı
Soruyu ikinci kez okurken de kendisini tutamayan başarılı sunucu seyircilerden de moral alkışı istedi.
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Yarışmacının hatrına soruyu baştan okumaya karar verdi
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Soru şu şekilde idi:
Yapılan bir çalışmaya göre, bir bok böceği türünün kendi vücut ağırlığına kıyasla çekebileceği yük, 70 kiloluk bir insanın yaklaşık kaç kg kaldırmasına eşittir?
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Soruyu sorunsuz okuyunca 'Bana bir alkış lütfen' diye ekledi.
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60 bin TL'lik soruydu
Yarışmacı sorulan soruya acele edip, yanlış cevap vererek elindeki 30 binden de oldu.
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Genç yarışmacı 15 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:15
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