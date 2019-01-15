Milyoner'deki 'Bok Böceği' Sorusu Murat Yıldırım'ı Gülme Krizine Soktu

1 Soruyu görür görmez gülmeye başladı Kim milyoner olmak ister yarışmasında 60 bin lira değerindeki bok böceği sorusunu okumakta zorlanan Murat Yıldırım, kendisini gülmekten alamayınca stüdyo bi anda kahkahaya boğuldu.

2 Soruyu defalarca tekrar etmeye çalıştı Soruyu ikinci kez okurken de kendisini tutamayan başarılı sunucu seyircilerden de moral alkışı istedi.

3 Yarışmacının hatrına soruyu baştan okumaya karar verdi

4 Soru şu şekilde idi: Yapılan bir çalışmaya göre, bir bok böceği türünün kendi vücut ağırlığına kıyasla çekebileceği yük, 70 kiloluk bir insanın yaklaşık kaç kg kaldırmasına eşittir?

5 Soruyu sorunsuz okuyunca 'Bana bir alkış lütfen' diye ekledi.

6 60 bin TL'lik soruydu Yarışmacı sorulan soruya acele edip, yanlış cevap vererek elindeki 30 binden de oldu.



7 Genç yarışmacı 15 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.

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