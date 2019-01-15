Son Dakika Haberleri: Milyoner'deki 'Bok Böceği' Sorusu Murat Yıldırım'ı Gülme Krizine Soktu

Milyoner'deki 'Bok Böceği' Sorusu Murat Yıldırım'ı Gülme Krizine Soktu

19 dakika önce

Reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam yarışmacıya yöneltilen 60 bin lira değerindeki soru Murat Yıldırım'ı gülme krizine soktu. Yıldırım, gülmekten soruyu okuyamadı.

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Soruyu görür görmez gülmeye başladı
Soruyu görür görmez gülmeye başladı
Kim milyoner olmak ister yarışmasında 60 bin lira değerindeki bok böceği sorusunu okumakta zorlanan Murat Yıldırım, kendisini gülmekten alamayınca stüdyo bi anda kahkahaya boğuldu.
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Soruyu defalarca tekrar etmeye çalıştı
Soruyu defalarca tekrar etmeye çalıştı
Soruyu ikinci kez okurken de kendisini tutamayan başarılı sunucu seyircilerden de moral alkışı istedi.
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Yarışmacının hatrına soruyu baştan okumaya karar verdi
Yarışmacının hatrına soruyu baştan okumaya karar verdi
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Soru şu şekilde idi:
Soru şu şekilde idi:
Yapılan bir çalışmaya göre, bir bok böceği türünün kendi vücut ağırlığına kıyasla çekebileceği yük, 70 kiloluk bir insanın yaklaşık kaç kg kaldırmasına eşittir?
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Soruyu sorunsuz okuyunca 'Bana bir alkış lütfen' diye ekledi.
Soruyu sorunsuz okuyunca Bana bir alkış lütfen diye ekledi.
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60 bin TL'lik soruydu
60 bin TLlik soruydu
Yarışmacı sorulan soruya acele edip, yanlış cevap vererek elindeki 30 binden de oldu.
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Genç yarışmacı 15 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:15 

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