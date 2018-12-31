Son Dakika Haberleri: Kim Milyoner Olmak İster'e Ailesinin Zoruyla Katıldı, 2. Soruda Elendi

Kim Milyoner Olmak İster'e Ailesinin Zoruyla Katıldı, 2. Soruda Elendi

53 dakika önce

Kim Milyoner Olmak İster'in 797. bölümünde yarışan Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü öğrencisi Aleyna Nur Ergül yarışmaya ailesinin zoruyla katıldığını itiraf etti. 19 yaşındaki Aleyna, yarışmadaki hedefinin 15.000 TL'lik ödül olduğunu belirtti ama 2. soruda elendi.

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Yarışmaya ailesinin zoruyla katılan 19 yaşındaki Aleyna Nur Ergül, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü öğrencisi. Aleyna'yı yarışmaya katılması için zorlayan anne ve yengesi evde tüm soruları bildiğini, burada da başaracağını söyledi ama genç kız heyecanına yenik düştü. Hızlı cevap vermeye çalışan yarışmacı 2. soruda yanlış şıkkı tercih ederek 0 TL ile yarışmadan ayrıldı. İşte Aleyna'ya sorulan sorular cevapları ve yanıtları..
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500 TL'lik soru
500 TLlik soru
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1000 TL'lik soru
1000 TLlik soru
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Murat Yıldırım, yarışmacı Aleyna'ya cevap vermek için çok acele ettiğini belirtti.
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Aleyna, Milyoner'den 0 TL ile ayrıldı.

»      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:01 

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YORUMLAR (6)
  • reisssss: o kadar havalı ki Sunucuya Bakmaktan Aciz Herkes Üniversite Mezunu ola bilir ama bilgili olmak herkesin harcı değil : Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
  • MUÂLLİM: Üniversiteli de olsa yeni nesil cahil, sorumsuz yetişiyor. Her şeyi Google amcalarına sorduklarından doğru dürüst kitap da okumayan bu neslin her şeyi para, moda ve fiyaka. İstiklal ve istikbalimizden endişe etmemek elde mi? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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