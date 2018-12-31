Kim Milyoner Olmak İster'e Ailesinin Zoruyla Katıldı, 2. Soruda Elendi

MUÂLLİM:

Üniversiteli de olsa yeni nesil cahil, sorumsuz yetişiyor. Her şeyi Google amcalarına sorduklarından doğru dürüst kitap da okumayan bu neslin her şeyi para, moda ve fiyaka. İstiklal ve istikbalimizden endişe etmemek elde mi?