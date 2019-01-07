Milyoner'e Damga Vuran An: Seyirciye Güvendi, 600 Bin TL'den Oldu!

1 Jeremy Clarkson'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının İngiltere versiyonu, geçtiğimiz akşamki bölümüyle olay oldu.

2 250,000 POUNDLUK SORU "3 Mayıs. Bistritz. 8: 35'te Münih'ten ayrıldı." Bu cümle aşağıdaki romanlardan hangisinin açılış cümlesidir?

3 TÜM JOKERLERİNİ KULLANDI Seçenekler arasında Tinker Terzi Asker Casusu, Drakula, Karanlığın Kalbi ve Frankenstein vardı. Yarışmacı bu kitaplardan hiç birini okumamıştı ve hiçbir fikri yoktu. Önce %50 joker hakkını, sonra seyirci joker hakkını kullanmak istedi.

4 SEYİRCİ, A ŞIKKI DEDİ Seyircilerin yüzde 81'i A seçeneğini seçti.

5 SEYİRCİYE GÜVENDİ 'A ŞIKKI SON KARARIM' DEDİ Yarışmadan çekilirse 125,000 pound ile ayrılacak olan yarışmacı 250,000 pound için zorladı ve seyirciye güvenerek A şıkkını seçti.

6 SUNUCU JEREMY CLARKSON ÜZÜLDÜ Jeremy, 91,000 pound kaybettiğini belli eder gibi üzüldüğünü belli etti.

7 Seyircinin ezici bir şekilde Tinker Tailor Soldier Spy'a oy verdi.

8 YANIT B ŞIKKI ÇIKTI, 93 BİN POUND KAYBETTİ Jeremy, basitçe şöyle cevapladı: "Yanlış cevap. Ne kadar mutlak bir kabus, bu Drakula."