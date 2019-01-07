Milyoner'e Damga Vuran An: Seyirciye Güvendi, 600 Bin TL'den Oldu!

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Jeremy Clarkson'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının İngiltere versiyonu, geçtiğimiz akşamki bölümüyle olay oldu.
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250,000 POUNDLUK SORU
"3 Mayıs. Bistritz. 8: 35'te Münih'ten ayrıldı." Bu cümle aşağıdaki romanlardan hangisinin açılış cümlesidir?
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TÜM JOKERLERİNİ KULLANDI
Seçenekler arasında Tinker Terzi Asker Casusu, Drakula, Karanlığın Kalbi ve Frankenstein vardı. Yarışmacı bu kitaplardan hiç birini okumamıştı ve hiçbir fikri yoktu. Önce %50 joker hakkını, sonra seyirci joker hakkını kullanmak istedi.
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SEYİRCİ, A ŞIKKI DEDİ
Seyircilerin yüzde 81'i A seçeneğini seçti.
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SEYİRCİYE GÜVENDİ 'A ŞIKKI SON KARARIM' DEDİ
Yarışmadan çekilirse 125,000 pound ile ayrılacak olan yarışmacı 250,000 pound için zorladı ve seyirciye güvenerek A şıkkını seçti.
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SUNUCU JEREMY CLARKSON ÜZÜLDÜ
Jeremy, 91,000 pound kaybettiğini belli eder gibi üzüldüğünü belli etti.
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Seyircinin ezici bir şekilde Tinker Tailor Soldier Spy'a oy verdi.
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YANIT B ŞIKKI ÇIKTI, 93 BİN POUND KAYBETTİ
Jeremy, basitçe şöyle cevapladı: "Yanlış cevap. Ne kadar mutlak bir kabus, bu Drakula."
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32 BİN POUND KAZANARAK AYRILDI
Oli, bu kaybı gülümseyerek karşıladı ve cevapladı: "Şimdi bildiğim bir şey. Bununla birlikte, 32.000 pound ile eve gitmek de güzel." diye ekledi.