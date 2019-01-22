Son Dakika Haberleri: Milyoner'e Damga Vuran An! Seyirciye Sordu Çoğunluk Yanlış Şıkkı Seçti

Milyoner'e Damga Vuran An! Seyirciye Sordu Çoğunluk Yanlış Şıkkı Seçti

16 dakika önce

Reytinglerde rakip tanımayan Kim Milyoner Olmak İster'e, katılan 18 yaşındaki Zeynep Altuntaş, 3. soruda tereddüte düşüp, seyirciye sordu. Büyük bir çoğunluğun 'program' kelimesinin doğru yazılışını bilmeyişi olay yarattı.

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500 TL'lik soru
500 TLlik soru
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1000 TL'lik soru
1000 TLlik soru
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2000 TL'lik soru
2000 TLlik soru
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3000 TL'lik soru
3000 TLlik soru
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»      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:53 

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