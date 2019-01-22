Milyoner'e Damga Vuran An! Seyirciye Sordu Çoğunluk Yanlış Şıkkı Seçti
16 dakika önce
Reytinglerde rakip tanımayan Kim Milyoner Olmak İster'e, katılan 18 yaşındaki Zeynep Altuntaş, 3. soruda tereddüte düşüp, seyirciye sordu. Büyük bir çoğunluğun 'program' kelimesinin doğru yazılışını bilmeyişi olay yarattı.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:53
Diğer Galeriler
88 Yaşındaki Kadın, Paint Programındaki Kabiliyetiyle Instagram Fenomeni Oldu!
Hangi Ünlü Üniversite Mezunudur? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vuran Sorular
Norveçli Güzel, Instagram Paylaşımlarıyla Mest Ediyor!
Kilolarıyla Başı Dertteydi, 64 Kilo Verdi Bambaşka Birine Dönüştü