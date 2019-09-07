Milyonlara promosyon müjdesi! Maaşlara ek 900 TL veren var
23 dakika önce
Bankalar '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü veren emeklilere 900 liraya varan promosyon veriyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların emeklilere sunduğu avantajlar...
1
Akbank
450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.
2
Denizbank
450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamaları var
3
Fibabanka
Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.
4
ING
450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 lira, bir emekli arkadaşını ING'ye getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.
5
İş Bankası
450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.
6
QNB Finansbank
Emekli maaşını taşıyıp herhangi bir bankacılık ürününü kullananlara, 700 liraya varan ödeme veriyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor.
7
Şekerbank
450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ek nakit veriyor. Ücretsiz havale-EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş imkanları sunuyor.
8
TEB
450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli müşteri getirenler de 100 lira nakit kazanıyor.
9
Promosyon uygulaması başladığında, hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Daha önce promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek.
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7.9.2019 10:17:48. #1.12#
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