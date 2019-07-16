Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! İmzayı atan herkese 1000 TL

1 Enflasyon farkı ile yapılan zamdan sonra emeklilerin maaşları artarken diğer yandan da bankalar emeklilere promosyon verme yarışına girdi. Verilecek promosyonla birlikte emekli maaşlarına 1000 ek gelir yansıyacak. "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü imzalayan emekliler ek gelirine kavuşmuş olacak. İşte Bankaların verdiği promosyon listesi...

2 Denizbank: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor.

3 Garanti BBVA: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Maaşı tek tuşla çekme, kredilerde özel faiz oranı gibi imkanlar sağlıyor.

4 İş Bankası: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

5 ING: 900 liraya varan ödeme yapıyor. 450 liraya varan nakit ödeme kazanan emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 lira, bir arkadaşını ING'ye getirip 150 lira ve ING Mobil ile 50 lira kazanıyor.

6 Fibabanka: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

7 QNB Finansbank: Emekli maaşını taşıyıp herhangi bir bankacılık ürününü kullananlara 700 liraya varan ödeme veriyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor.

8 Şekerbank: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira veriyor.