Son Dakika Haberleri: Milyonlarca Liralık Serveti Var Ama Kullandığı Hiçbir Şey İçin Para Harcamıyor!

Milyonlarca Liralık Serveti Var Ama Kullandığı Hiçbir Şey İçin Para Harcamıyor!

1 gün önce

İrlandalı dövüş sanatları ustası Conor McGregor, kendi sosyal medya hesabı üzerinden 100 milyon dolarlık gösterişli hayatına dair birçok fotoğraf paylaşıyor.

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ADINI MAĞLUBİYETLE DUYURMUŞTU
ADINI MAĞLUBİYETLE DUYURMUŞTU
İrlandalı Conor Mcgregor, geçenlerde Dağıstanlı dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a mağlup olmasıyla dikkatleri üzerine çekti ve sosyal medya hesabından lüks hayatına dair yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı.
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KOÇU, MCGREGOR HAKKINDA KONUŞTU
KOÇU, MCGREGOR HAKKINDA KONUŞTU
Kendine ait bir viski markasını piyasaya süren, lüks araçlardan inmeyen ve her daim şık takım elbiselerle görüntülenen Mcgregor'un arkadaşı ve koçu John Kavanagh; arkadaşı için birtakım ilginç açıklamalarda bulundu.
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''PAHALI ŞEYLER ALMASI İÇİN PARAYA İHTİYACI YOK''
PAHALI ŞEYLER ALMASI İÇİN PARAYA İHTİYACI YOK
Kavanagh; arkadaşı Mcgregor için, pahalı şeyleri elde etmesi için çok para harcamasına gerek olmadığını söyledi.
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MCGREGOR'A, LÜKS ŞEYLERİ KULLANMASI İÇİN PARA VERİYORLAR
MCGREGORA, LÜKS ŞEYLERİ KULLANMASI İÇİN PARA VERİYORLAR
Kavanagh, Mcgregor'un bu lüks hayat içerisinde enteresan bir şekilde çok para harcamadığından söz ederek; giymek istediği bir şeyi giymesi, sahip olmak istediği bir arabayı sürmesi veya tatmak istediği bir yemeği yemesi için para harcayan tarafın Mcgregor olmadığını, aksine ona bunlara sahip olması için reklamlarını yapması şartıyla para verildiğini öne sürdü.
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ONCA SERVETE RAĞMEN, MÜTEVAZİ BİR HAYAT YAŞIYOR
ONCA SERVETE RAĞMEN, MÜTEVAZİ BİR HAYAT YAŞIYOR
Markalardan gelen reklam taleplerinin, ileride yaşayacağı hayat için Mcgregor'a maddi anlamda kolaylık sağlayacağını belirten Koç Kavangh; arkadaşının, parasını kumar gibi kötü alışkanlıklarla çarçur etmediğini ve çok mütevazi bir hayat yaşadığını da belirtti.
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DÜNYANIN EN ZENGİN SPORCULARI ARASINDA
DÜNYANIN EN ZENGİN SPORCULARI ARASINDA
Forbes verilerine göre İrlandalı McGregor dünyanın en zengin 15 sporcusundan biri ve 100 milyon dolara yakın bir servete sahip...
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»      Haber Yayın Tarihi : 17.12.2018 02:13 

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YORUMLAR (32)
  • sadece dünyalık isteyene lüks hayat bu olsa gerek.: isteği gibi yaşasın bakalım şu n3 günlük dünyada müslümanliği ve müslümanları aşağilamaktan yatacak yeri olcakmıdır. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • işe bak: adını nurmanagedov la duyurmadı, nurmanagedovla dövüşünce nurmanagedov ünlendi, adam ufc de kral zaten tanındık bilindik bir isim sadece türkler bir müslümanla dövüşünce tanıdı onu Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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