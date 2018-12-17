Milyonlarca Liralık Serveti Var Ama Kullandığı Hiçbir Şey İçin Para Harcamıyor!

1 ADINI MAĞLUBİYETLE DUYURMUŞTU İrlandalı Conor Mcgregor, geçenlerde Dağıstanlı dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a mağlup olmasıyla dikkatleri üzerine çekti ve sosyal medya hesabından lüks hayatına dair yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı.

2 KOÇU, MCGREGOR HAKKINDA KONUŞTU Kendine ait bir viski markasını piyasaya süren, lüks araçlardan inmeyen ve her daim şık takım elbiselerle görüntülenen Mcgregor'un arkadaşı ve koçu John Kavanagh; arkadaşı için birtakım ilginç açıklamalarda bulundu.

3 ''PAHALI ŞEYLER ALMASI İÇİN PARAYA İHTİYACI YOK'' Kavanagh; arkadaşı Mcgregor için, pahalı şeyleri elde etmesi için çok para harcamasına gerek olmadığını söyledi.

4 MCGREGOR'A, LÜKS ŞEYLERİ KULLANMASI İÇİN PARA VERİYORLAR Kavanagh, Mcgregor'un bu lüks hayat içerisinde enteresan bir şekilde çok para harcamadığından söz ederek; giymek istediği bir şeyi giymesi, sahip olmak istediği bir arabayı sürmesi veya tatmak istediği bir yemeği yemesi için para harcayan tarafın Mcgregor olmadığını, aksine ona bunlara sahip olması için reklamlarını yapması şartıyla para verildiğini öne sürdü.

5 ONCA SERVETE RAĞMEN, MÜTEVAZİ BİR HAYAT YAŞIYOR Markalardan gelen reklam taleplerinin, ileride yaşayacağı hayat için Mcgregor'a maddi anlamda kolaylık sağlayacağını belirten Koç Kavangh; arkadaşının, parasını kumar gibi kötü alışkanlıklarla çarçur etmediğini ve çok mütevazi bir hayat yaşadığını da belirtti.

6 DÜNYANIN EN ZENGİN SPORCULARI ARASINDA Forbes verilerine göre İrlandalı McGregor dünyanın en zengin 15 sporcusundan biri ve 100 milyon dolara yakın bir servete sahip...

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