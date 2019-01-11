Milyonları Ekrana Kitleyen Müge Anlı'nın Kızına Bakın

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Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının en sevilen programlarından biri. Anlı ve ekibinin titizlilikle çalıştığı programda birçok kayıp bulunuyor, cinayetler çözülüp katiller polis ile işbirliği içerisinde yakalanıyor. Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen Müge Anlı'nın, bir kızı olduğunu duyan ise şaşıp kalıyor.