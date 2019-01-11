Son Dakika Haberleri: Milyonları Ekrana Kitleyen Müge Anlı'nın Kızına Bakın

Milyonları Ekrana Kitleyen Müge Anlı'nın Kızına Bakın

1 saat önce

Palu vakasını ortaya çıkarmasıyla bir kez daha tüm Türkiye'nin takdirini toplayan Müge Anlı'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya boyunu aştığını? İşte Müge Anlı'nın herkesten gizlediği kızı...

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Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının en sevilen programlarından biri. Anlı ve ekibinin titizlilikle çalıştığı programda birçok kayıp bulunuyor, cinayetler çözülüp katiller polis ile işbirliği içerisinde yakalanıyor. Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen Müge Anlı'nın, bir kızı olduğunu duyan ise şaşıp kalıyor.
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Müge Anlı'nın, gazeteci yazar Burhan Akdağ ile evliliğinden olan kızı Lidya merak konusu oldu.
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İşte Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya...
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»      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:31 

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