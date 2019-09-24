Milyonların severek oynadığı oyundan Türkiye sürprizi!

Ülkemizde de yıllardır oyuncuların beğeniyle oynadıkları TIR simülasyonu Euro Truck Simulator 2, Road to the Black Sea eklenti paketiyle, Romanya ve Bulgaristan'ın yanında Türkiye'nin de Avrupa kısmını kapsayacak şekilde genişlemeye hazırlanıyor.

Blog yazısında İstanbul'un hem bölgenin hem de oyundaki en geniş şehir olacağından bahsedilirken, oyunda Türkiye'ye özgü dağıtımların da olabileceğinden bahsediyorlar.

5

"Kültürle, endüstriyle ve tarihle dolmuş şehirlerden, küçük köylerine; Türkiye'nin Trakya bölgesi Avrupa'nın en büyük nüfusa sahip ve oyunlarımızdaki en geniş şehir olacak olan İstanbul'a açılan kapı. Şehirlerde dolaşırken, geçmiş ve günümüz yapısının kaynaştığını ve yükselen modern apartmanların yanında tarihi yerlere de rastlayabilirsiniz."