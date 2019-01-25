Mirasa Konmak İçin, Balayında Çıktıkları Tekneyi Batırarak Karısını Öldürdü!

1 Tüm dünya 2017 yılının Mayıs ayında yaşanan bu deniz kazasını konuşuyor. Karayip'te Bahamalar açıklarında meydana gelen olayda balayında tekne turu yapan Lewis Bennett ve Isabella Hellman'ın içinde bulunduğu tekne bilinmeyen bir sebeple batmış ve Hellman olay yerinde yaşamını yitirmişti.

2 İngiliz-Avustralyalı Lewis Bennett'in eşi Isabella Hellman'ı balayında kasten öldürdüğü ortaya çıktı. Polislerin kamuoyuna sunduğu fotoğraflarda Bennett'in Bahama açıklarında tekneye zarar verdiği, kaçış kapaklarını batırmadan önce açık bıraktığı ve Hellman'ın ölmesi için tekneyi batırdığı açıkça görülüyor.

3 Olaydan kurtulan Bennett'in ise kısa bir süre sonra kasten tekneyi batırdığı iddia edilse de bu konu netlik kazanmamıştı.

4 Fakat bugün kamuoyuyla paylaşılan fotoğraflarda balayına çıkan çiftin içinde bulunduğu teknenin yan tarafında derin bir balta izi keşfedildi.

5 Uzmanlar batan geminin pencerelerinin de açık olduğunu ve bu sebeple daha hızlı battığını tespit etti.

6 Soruşturmaya dahil olan FBI, Bennett'in Hellman'ın evine sahip olmak için böyle bir saldırı planladığı ihtimali üzerinde duruyor.

7 29 Ocak'ta Miami'de hakim karşısına çıkacak olan Bennett'e ömür boyu hapis cezası verilebilir.

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