Son Dakika Haberleri: Modellik ve DJ'lik yetmiyor! Yılda yüz binlerce dolar kazanmak için yaptığı iş şoke ediyor
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Modellik ve DJ'lik yetmiyor! Yılda yüz binlerce dolar kazanmak için yaptığı iş şoke ediyor

1 saat önce

Amerika'da modellik ve DJ'lik yapan 32 yaşındaki Vany Vicious, gün boyu giydiği kullanılmış iç çamaşırlarını satarak yüzbinlerce dolar kazanıyor.

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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde yaşayan 32 yaşındaki Vany Vicious, fitness tutkunu.
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Hayatını modellik ve DJ'lik yaparak kazanan Vany, Instagram sayesinde kısa sürede şöhrete kavuştu.
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Instagram'da 650 bine yakın takipçisi bulunan Vany, daha fazla para kazanmak istedi ve kendine tuhaf bir yol buldu.
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İnanması güç ama Vany, Instagram takipçilerine ve hayranlarına giyilmiş iç çamaşırlarını satıyor!
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Bu hareketi nedeniyle kendisine tepki gösterenlerin olduğunu da söyleyen kadın, hayranlarından ve takipçilerinden gelen talep doğrultusunda böyle bir yol seçtiğini anlatıyor.
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Takipçilerinin kendisinden gün boyunca ya da spor yaparken giydiği iç çamaşırını istediklerini söyleyen model, bir iç çamaşırı satarak en az 1000 dolar yani 5600 lira civarında para kazandığını söyledi.
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Instagram modeli, bununla da kalmıyor ve spor yaptığı sırada giydiği çorapları da satılığa çıkarıyor.
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Vany, takipçilerinin kullanılmış çorapları için 50-100 dolar aralığında ödeme yaptığını söylüyor.
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Paylaştığı fotoğraflar ve sosyal medya reklamlarıyla hayatını kazanan Vany Vicious, çeşitli etkinliklerde DJ'lik de yapıyor.



Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:42 
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