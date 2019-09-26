Modellik ve DJ'lik yetmiyor! Yılda yüz binlerce dolar kazanmak için yaptığı iş şoke ediyor

1 ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde yaşayan 32 yaşındaki Vany Vicious, fitness tutkunu.

2 Hayatını modellik ve DJ'lik yaparak kazanan Vany, Instagram sayesinde kısa sürede şöhrete kavuştu.

3 Instagram'da 650 bine yakın takipçisi bulunan Vany, daha fazla para kazanmak istedi ve kendine tuhaf bir yol buldu.

4 İnanması güç ama Vany, Instagram takipçilerine ve hayranlarına giyilmiş iç çamaşırlarını satıyor!

5 Bu hareketi nedeniyle kendisine tepki gösterenlerin olduğunu da söyleyen kadın, hayranlarından ve takipçilerinden gelen talep doğrultusunda böyle bir yol seçtiğini anlatıyor.

6 Takipçilerinin kendisinden gün boyunca ya da spor yaparken giydiği iç çamaşırını istediklerini söyleyen model, bir iç çamaşırı satarak en az 1000 dolar yani 5600 lira civarında para kazandığını söyledi.

7 Instagram modeli, bununla da kalmıyor ve spor yaptığı sırada giydiği çorapları da satılığa çıkarıyor.

8 Vany, takipçilerinin kullanılmış çorapları için 50-100 dolar aralığında ödeme yaptığını söylüyor.