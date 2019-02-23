Momo Yeniden Hortladı! 7 Yaşındaki Çocuğa Attığı Mesaj Dünyayı Ayağa Kaldırdı

1 WhatsApp üzerinden çocuklara yabancı numaralar üzerinden mesajlar gönderen ve psikolojilerini bozarak intihara sürükleyen Momo isimli oyun yeniden hortladı.

2 WhatsApp üzerinden çocuklara yabancı numaralar üzerinden mesajlar gönderen ve psikolojilerini bozarak intihara sürükleyen Momo isimli oyun yeniden hortladı. En korkunç filmlerdeki karakteri bile sollayacak bir surata sahip olan Momo, çocukların adeta beynini yıkıyor.

3 Son olarak Arjantin'de 12 yaşındaki bir kızın ölümüne sebep olduğu iddia edilen Momo, aradan geçen 7 ayın ardından tekrardan insanların başına bela olmaya başladı. Momo'nun şimdiki hedefinin İngiltere'de yaşayan gençler olduğu belirtiliyor.

4 Son olarak 7 yaşında bir çocuğa, bebek benzeri yaratıkların kendisini uykuda öldüreceğini söyleyen Momo, ülkede bir siber alarm verilmesine sebep oldu.