Monica Belluci'nin Kendisine Çok Benzeyen Kızı Kamera Karşına Çıktı!

1 İtalyan yıldız Monica Bellucci'nin kendisine ikizi kadar benzeyen 14 yaşındaki kızı Deva kamera karşısına geçti.

2 Monica Bellucci ile Fransız oyuncu Vincent Cassel'in evliliğinden dünyaya gelen Deva, önceki gün İtalya'da bir reklam filmi için kamera karşısına geçti.

3 Deva Cassel'i annesi Monica Bellucci yalnız bırakmadı.

4 Bellucci, kızının rol aldığı sahneleri uzaktan bir yandan izlerken bir yandan da telefonla konuştu.

5 Çiftin Luna adında bir başka kızı daha bulunuyor.

6 Vincent Cassel ile Monica Bellucci, 1999 ile 2013 yılları arasında evli kaldı.