Son Dakika Haberleri: Monica Belluci'nin Kendisine Çok Benzeyen Kızı Kamera Karşına Çıktı!

Monica Belluci'nin Kendisine Çok Benzeyen Kızı Kamera Karşına Çıktı!

1 saat önce

Monica Belluci'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kızı, ilk defa kamera karşına çıktı!

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İtalyan yıldız Monica Bellucci'nin kendisine ikizi kadar benzeyen 14 yaşındaki kızı Deva kamera karşısına geçti.
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Monica Bellucci ile Fransız oyuncu Vincent Cassel'in evliliğinden dünyaya gelen Deva, önceki gün İtalya'da bir reklam filmi için kamera karşısına geçti.
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Deva Cassel'i annesi Monica Bellucci yalnız bırakmadı.
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Bellucci, kızının rol aldığı sahneleri uzaktan bir yandan izlerken bir yandan da telefonla konuştu.
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Çiftin Luna adında bir başka kızı daha bulunuyor.
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Vincent Cassel ile Monica Bellucci, 1999 ile 2013 yılları arasında evli kaldı.
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54 yaşındaki Monica Bellucci, sinemanın en güzel kadın oyuncularından biri olarak biliniyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:07 
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