Monica Belluci'nin Kendisine Çok Benzeyen Kızı Kamera Karşına Çıktı!

1
İtalyan yıldız Monica Bellucci'nin kendisine ikizi kadar benzeyen 14 yaşındaki kızı Deva kamera karşısına geçti.
2
Monica Bellucci ile Fransız oyuncu Vincent Cassel'in evliliğinden dünyaya gelen Deva, önceki gün İtalya'da bir reklam filmi için kamera karşısına geçti.
3
Deva Cassel'i annesi Monica Bellucci yalnız bırakmadı.
4
Bellucci, kızının rol aldığı sahneleri uzaktan bir yandan izlerken bir yandan da telefonla konuştu.
5
Çiftin Luna adında bir başka kızı daha bulunuyor.
6
Vincent Cassel ile Monica Bellucci, 1999 ile 2013 yılları arasında evli kaldı.
7
54 yaşındaki Monica Bellucci, sinemanın en güzel kadın oyuncularından biri olarak biliniyor.