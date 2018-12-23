Monika Clarke Üstsüz Poz Verdi
4 saat önce
Avustralyalı ünlü model Monika Clarke Meksika'nın Tulum şehrinde tatil yapıyor. Clarke, kameralara üstsüz poz verdi.
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27 yaşındaki güzel model Monika Clarke şu sıralar Meksika'nın ünlü tatil beldesi Tulum'da tatil yapıyor.
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10 yaşında modelliğe başlayan Clarke, iş için gittiği Tulum'da tatil de yapıyor.
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Ünlü model, tatili esnasında basın mensuplarına poz vermeyi de ihmal etmedi.
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Üstsüz pozlar veren Monika Clarke fiziğiyle göz kamaştırdı.
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İşte, güzel modelin yürek hoplatan pozları..
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:49
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