Mucize Doktor Ali'ye, hayatı zindan eden Doktor Ferman'ın sırrı ortaya çıktı!

1 Yayın hayatına başlar başlamaz reytingleri alt üst eden Mucize Doktor, 2. bölümüyle de izleyicileri ekrana kilitledi.

2 Şahane performans! Daha önce Med Cezir dizisinde 'Mert Asım Serez' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Taner Ölmez'in otistik bir doktor olan 'Vefa Ali'yi canlandırdığı rolü izleyiciden tam not aldı.

3 Doktor Ferman sinir bozuyor.. Dizide Onur Tuna'nın, canlandırdığı Doktor Ferman ise izleyenlerin sinirini zıplatan bir karakter olarak karşımıza çıktı.

4 Ali'ye yapmadığı eziyet kalmadı.. Ali Vefa'ya kendi ekibinde ve hastanesinde görev vermemek için her yolu deneyen Ferman'ın, acımasız davranışlarına kimse anlam veremedi.

5 İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali'ye, Doktor Ferman hayatı resmen zindan etti.

6 Ferman'ın, büyük bir derdi var! Ali'ye doktorluğun ilk günlerini zindan etmeye çalışan Ferman'ın, kendisinin de gizli bir derdin pençesinde olduğu anlaşıldı.

7 Gizli telefon görüşmesi sırrı ortaya çıkardı Mucize Doktor dizisinin 2. bölümünün sonlarına doğru Ferman'ın sırrı ortaya çıktı.

8 Önce Reha Özcan'ın oynadığı Adil Hoca, Ferman'a Ali Vefa'ya davranışları için başka bir derdi olup olmadığını sordu. Ferman olumsuz yanıt verse de yüz ifadesinden sakladığı bir şey olduğu anlaşıldı.

9 Doktor Ferman'ın, ara ara dalıp gitmesi, odasındaki çekmeceden çıkarıp baktığı gizli çerçeve, Ali'ye gizliden gizliye bakışları ve yatak odasında yaptığı gizli telefon görüşmesi tüm izleyicileri kuşkulandırdı.

10 İkinci bölümün son sahnesinde ise Beliz ile tartışan Ferman odasına giderek telefon açtığı kişiye birini sordu. Nasıl olduğunu ve kendisini sorup sormadığını telefondaki kişiden öğrenmeye çalışan Ferman'ın ağlamaklı halleri, bir başka derdi olduğuna işaret etti.

11 Telefonla konuşurken yüzü asıldı ve kapattıktan sonra ağlamaya başladı.

12 Doktor Ferman'ın elleriyle tıpkı Ali Vefa'nın sık sık yaptığı hareketi tekrarladığı görüldü.