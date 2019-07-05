Son Dakika Haberleri: Müge Anlı ile Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı
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Müge Anlı ile Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı

1 saat önce

1 milyon TL para ödülü için hiç tanımadığınız biriyle hem ortak hem rakip olmanız gerekirse ona güvenir misiniz? Yoksa yarı yolda bırakır mısınız? Müge Anlı yeni programı Güven Bana'da avukat Onur Burak Büyüksökmen ile pazarcılık yapan Mevlüt Akın'ın yarıştığı anlar damga vurdu. Yüzleşme sırasında rakibinin 'Butona bas' demesi üzerine butona basarak parayı kazanan Mevlüt Akın gözyaşlarına boğuldu.

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Avukat Onur Burak Büyüksökmen ve pazarcılık yapan Mevlüt Akın, yarışmada rakip oldu.
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Pazarcılık yapan Mevlüt Akın, İstanbul'da oturuyor. Evli ve 4 çocuğu var. Pazarda kadınlara yönelik kumaş parçaları, çanta ve ayakkabılar satan Mevlüt, satışların artması için güzel sesinden de faydalanıyor ve şarkı sözleri yazıyor. "İnsanları hem eğlendirip, hem de kazanacağımı kazanıyorum" diyor.
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Avukat Onur Burak Büyüksökmen ise evli ve 20 aylık bir oğlu var. İş hukuku ve ceza hukuku alanında çalışıyor.
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Yakınlarının butona basarak parayı almaları yönündeki telkinlere rağmen iki yarışmacı da birbirine güvendi.
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9. soruyu da bilip 88,500 liraya ulaşan Yarışmacılar final sorusuna kadar geldi.
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Her iki rakip de butona basmayacaklarını söyledi.
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Ancak Avukat Büyüksökmen, her ikisinin de eli boş dönmesini istemediği için yüzleşme esnasında rakibine, butona basması işaretini verdi.
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Büyüksökmen'in iki defa butona basmasını söylemesi üzerine ise Mevlüt Akın 45 bin TL'ye geldiğinde butona basarak parayı aldı.
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Ancak söylediği sözlerin ardından butona bastığı için üzülen Mevlüt Akın, gözyaşlarını tutamadı.
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Rakibinden kendisini affetmesini isteyen Mevlüt'ün gözyaşları herkesi duygulandırdı.
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Avukat Büyüksökmen de Mevlüt Akın'ı çok sevdiğini söyleyerek parayı kaybetmesinden dolayı üzüntü duymadığını dile getirdi.
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İşte Müge Anlı'nın, Onur ve Mevlüt Bey'e yönelttiği sorular ve cevapları:
İşte Müge Anlının, Onur ve Mevlüt Beye yönelttiği sorular ve cevapları:
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Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:39 
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