Müge Anlı ile Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı

1 Avukat Onur Burak Büyüksökmen ve pazarcılık yapan Mevlüt Akın, yarışmada rakip oldu.

2 Pazarcılık yapan Mevlüt Akın, İstanbul'da oturuyor. Evli ve 4 çocuğu var. Pazarda kadınlara yönelik kumaş parçaları, çanta ve ayakkabılar satan Mevlüt, satışların artması için güzel sesinden de faydalanıyor ve şarkı sözleri yazıyor. "İnsanları hem eğlendirip, hem de kazanacağımı kazanıyorum" diyor.

3 Avukat Onur Burak Büyüksökmen ise evli ve 20 aylık bir oğlu var. İş hukuku ve ceza hukuku alanında çalışıyor.

4 Yakınlarının butona basarak parayı almaları yönündeki telkinlere rağmen iki yarışmacı da birbirine güvendi.

5 9. soruyu da bilip 88,500 liraya ulaşan Yarışmacılar final sorusuna kadar geldi.

6 Her iki rakip de butona basmayacaklarını söyledi.

7 Ancak Avukat Büyüksökmen, her ikisinin de eli boş dönmesini istemediği için yüzleşme esnasında rakibine, butona basması işaretini verdi.

8 Büyüksökmen'in iki defa butona basmasını söylemesi üzerine ise Mevlüt Akın 45 bin TL'ye geldiğinde butona basarak parayı aldı.

9 Ancak söylediği sözlerin ardından butona bastığı için üzülen Mevlüt Akın, gözyaşlarını tutamadı.

10 Rakibinden kendisini affetmesini isteyen Mevlüt'ün gözyaşları herkesi duygulandırdı.

11 Avukat Büyüksökmen de Mevlüt Akın'ı çok sevdiğini söyleyerek parayı kaybetmesinden dolayı üzüntü duymadığını dile getirdi.

12 İşte Müge Anlı'nın, Onur ve Mevlüt Bey'e yönelttiği sorular ve cevapları:

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