Müge Anlı ile Güven Bana'ya damga vuran Game of Thrones sorusu!

1 Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın dün akşam yayınlanan bölümünde "Game of Thrones" sorusu geceye damga vurdu. Diziyi izleyen kişi sayısı bir hayli fazla ama bu sorunun cevabı öyle kolay kolay bilinecek cinsten değildi.

2 Soru "Taht Oyunları" adıyla bilinen dizi film ve kitap serisindeki soylu ailelerden hangisinin armasında ulu kurt başı vardır" şeklindeydi. Güven Bana'ya damga vuran soruda şıklar ise Stark, Lannister, Baratheon ve Targaryen'di.

3 Dizinin ilk bölümünü izleyenler ormanda giderken buldukları kurt yavrularını muhakkak hatırlar ama armaya dikkat eden sayısı bir hayli azdır.