Müge Anlı ile Tanıdığımız Avukat Rahmi Özkan'ın Yıllar Önceki Haline Bakın

1 Fakat Rahmi Özkan, aslında ekranlara hiç de yabancı değilmiş.

2 Özkan, 23 yıl önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programında konuk olmuş. Avukatlığını yaptığı bir davayı anlatmış.

3 Olay ise şu: Canan Karaca, eski eşi Karaca Giyim Sanayii'nin veliahtı Atay Karaca'yı öldürmekle suçlanıyor.



4 Davalı avukatı ise Özkan'dı. Özkan olayın o gece kazayla olduğunu söylüyordu. Mahkeme ise Özkan'ın bu suçu kasten yaptığını söyleyerek Karaca'yı 20 yıla mahkum etti.

5 Ancak Karaca, kayıplara karıştı ve yıllarca kaçtı. 2001 yılında ise beyin kanaması geçirdi ve Ümraniye'de bir evde hayatını kaybetti.

6 Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Siverek'te, liseyi Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde tamamladı. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi.

7 Rahmi Özkan, fakültedeki talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar sonucu önce hukuk fakültesi talebe o tarihteki üniversitelerin üst teşekkülü olan Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.

8 1961 Anayasası halk oylamasına sunulmadan önce zamanın Cumhurbaşkanı Orgeneral Cemal Gürsel ve gençlik lideri olarak Rahmi Özkan Türkiye radyolarından 19 Temmuz 1961 tarihinde 21:50 – 22:00 saatleri arası yaptığı konuşmayla anayasaya evet kampanyasını başlatan konuşmayı yaptı.