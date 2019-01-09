Müge Anlı, Tuncer Ustael'in Foyasını Canlı Yayında Ortaya Çıkardı!

1 Müge Anlı, bugünkü canlı yayında, Tuncer Ustael'in bir yalanını daha ortaya çıkardı. Meryem, eşi Ahmet Tahnalı öldükten sonra Kocaeli savcılığına, Tahnalı ailesi hakkında şikayet dilekçesinde bulunuyor. Tuncer Ustael'e dönen Müge Anlı: Adımın Müge olduğu kadar eminim Meryem'e bu mektubu sen yazdırdın." Arzuhalciye Meryem'le birlikte gidip, mektup yazdırmışsınız. Arzuhalciyle de konuştum doğruladı.Yalan desene hadi" diye ekliyor..

2 Anlı, Meryem'in ölen eşi hakkında Kocaeli savcılığına başvurduğu şikayet dilekçesindeki yazılar ve cümlelerin Tuncer Ustael'e ait olduğu ortaya çıkardı. İşte o dilekçede yazanlar...

3 "Ölen kocamla organ mafyası için çalışıyorduk, gariban şahısları elde edip tenha yerlere götürüyorduk. Burada eşim Ahmet, yeğenim Emrah, Uğur, Emel ve teyzem Emine Tahnal, dayım Yusuf organlarını bunların tenha yerlerde alıp; Orhan, Ali, Gamze isimli öldürüp, böbreklerini, kalplerini, Orhan, Ali, Gamze isimli şahıslara alıp satıyordu."

4 "Hatta benim yanımda bir şahıs öldürdüler, organlarını alıp cesetini çöp konteynerine attılar. Ben ailemin yanındayken bana gelip uyuşturucu haplar, cinsel haplar, birtakım iğneler veriyorlardı. Kendim kullanmamı ve aileme de kullandırmamı istiyorlardı. Ben de geceleri iğneyle; kardeşim İsa, Fatih annemle kızkardeşim Meleğe bunları yapıyordum. Yemeklerine de uyuşturucu haplar koyuyordum. Bunları yapmamı yukarıdaki şahıslar istiyordu. (Yani Tahnalı ailesi)"

5 Mektubun okunması ardından Tuncer Ustael, kesinlikle ben yazmadım diye iddia etse de Müge Anlı kendisinin el yazısını ekranlar önünde gösteriyor.

6 "Ben 10 yıldan beri o kadar evraklar verdim. Ben madem suçluyum neden 10 yıldan beri gelip almadılar. Ben canlı yayında Cumhuriyet Başsavcısına sesleniyorum. Beni gelin alın, beni İzmit'e çağırın. Ben adaletten kaçmıyorum. Bana olan suçlamalarınız nedeniyle hepiniz utanacaksınız. Sizinle görüşeceğiz"