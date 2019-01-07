Müge Anlı'ya Damga Vuran Palu Ailesi'nin Kan Donduran Hikayesi

1 Baba Harun ve anne Havva çiftinin 5 çocuğu var: Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Ayrıca ikisi Meryem-Ahmet çiftinin çocukları Melike ve Recep Tayyip, İkisi Emine-Tuncer çiftinin çocukları olmak üzere dört de torun var ailede.



2 Ailenin Türkiye'yi sarsan ve insanın kanını donduran hikayesi Tuncer Ustael'in Emine ile evlenerek aileye katılmasıyla başlıyor. Tuncer, enterasan bir karakter. Kendisini insanlara "cinci hoca" olarak tanıtıyor. Ailede Tuncer'in bu şarlatanlıklarına inananlar olsa da iki kişi Tuncer'in yalanlarına kanmıyor: Bunlardan biri Meryem'in kocası Ahmet, diğeri de ailenin babası Harun.

3 Tuncer'in ilk kan donduran planı kendisine inanmayan ve işine taş koyacağını düşündüğü Ahmet'i ortadan kaldırmak üzerine oluyor. Ahmet'i öldürmeyi kafasına koyan Tuncer, bu işi kendisi yapmıyor. Etkisi altına alıp kandırdığı İsa'yı, eniştesi olan Ahmet'i vurması için ikna ediyor. İsa, hiç düşünmeden eniştesi Ahmet'i vurup öldürüyor ve niye vurduğunu babasına "kız kardeşimi satıyordu, o yüzden vurdum" şeklinde açıklıyor.

4 Ahmet'in karısı Meryem'i tehdit edip, cinlerle korkutan aile cinayetle ilgili olarak ağır tahrik ifadesi verdirtiyor. Olayı bir namus meselesi olarak gören baba Harun, oğlu İsa'nın hapse girmemesi için cinayeti üstleniyor. Ahmet böylece bir taşla iki kuş vurmuş oluyor. Başından beri kendisine inanmayan ve tabiri caiz ise ne mal olduğunu anlayan iki kişiden, Ahmet ve Harun'dan kurtulmuş oluyor. O günden sonra meydan aileyi avucunun içine alan Tuncer'e kalıyor. Kocası öldürülen Meryem ve iki çocuğu daha sonra Tuncer'in evinde kalmaya başlıyor.

5 Tuncer bu arada boş durmuyor "cinleri" bahane ederek aile içinde şiddet ve işkence uygulamaya devam ediyor. Tuncer, yalancı ve düzenbaz olduğu kadar aynı zamanda acı vermekten keyif alan biri. Cinlerle korkutarak sürekli işkence ettiği karısının gözü önünde baldızına, kendi öz çocuklarına ve yeğenlerine tecavüz ediyor; erkek çocuklara fiili livatada bulunuyor. Bütün bunları yaparken sadist ruhlu sapık Tuncer çocukların kaba etlerine iğne batırıp, makatlarına iğne sokuyor. Bu dönemde yeğeni Recep Tayyip iki defa evden kaçmayı başarıyor, ancak polis tarafından bulunan Recep her defasında Tuncer'e geri veriliyor.

6 2008 yılının Mayıs ayında Recep Tayyip 3. defa evden kaçıyor. Kaçarken kız kardeşi Melike'yi de kurtarmak istese de başarılı olamıyor. Bulunup karakola teslim edilen Recep Tayyip muayeneye gönderiliyor. Muayene sonucunda vücudunun çeşitli yerlerine, özellikle kaba etlerine iğneler batırıldığı, tecavüze uğradığı, büyük işkenceler gördüğü ve aç olduğu yönünde doktor raporu veriliyor. Çocuk, bütün bunları kendisine yapan kişilerin eniştesi Tuncer ve dayısı İsa olduğunu söylese de olayın üzerine gidilmiyor; Çocuk bu sefer sapık Tuncer'e geri verilmeyip yurda yerleştiriliyor, ancak çocuğun suçladığı Tuncer ve İsa herhangi bir ceza almıyor. Recep Tayyip ifadesinde; annelerinin ölümünden sonra eniştelerinin kendilerini bir odaya kapattığını, dışarı çıkmalarına izin vermediğini ve kendilerine yemek vermediğini söylüyor. O zamanlar 9 yaşında olan çocuk camdan kaçarak kendini kurtardığını, sokakta açlıktan bayılınca polise ve oradan da yurda teslim edildiğini, bu sayede hayatta olduğunu anlatıyor. Ancak teyzesine ve anneannesine göre Recep Tayyip kaçmadı, kaçırıldı.

7 Bu sefer 2008'in Temmuz ayında Tuncer'in in oğlu Enes kayboluyor! Çocuk daha sonra bir karakolda bulunuyor, Tuncer'in istismar ettiği, işkence uyguladığı ortaya çıkmasın diye tüm aile ağız birliği ederek "çocuğu maskeli kişiler kaçırdı" diyorlar. Ancak çocuk muayeneye gönderiliyor ve muayenede Enes'in tıpkı kuzeni Recep Tayyip gibi işkence gördüğü ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkıyor. Burada çok garip bir durum var, nedendir bilinmez aynı şekilde işkence görmelerine ve istismara uğramalarına rağmen Enes ile Recep Tayyip olayı arasında bir bağ kurulmuyor. Recep Tayyip kendisine işkence yapan ve tecavüz eden kişilerin Tuncer ve İsa olduğunu söylemiş olmasına rağmen Enes babası Tuncer'e geri veriliyor. Enes ve kız kardeşi ancak 1.5 yıl önce bir psikoloğun çabaları sonucunda devlet korumasına alınabiliyor. Fakat artık çok geç, çünkü gördükleri işkence ve uğradıkları istismar sebebiyle iki çocuğun da akıl sağlıkları %80 oranında bozulmuş durumda.

8 Tecavüz ve işkencelerine devam eden Tuncer, gözünü ailenin mal varlığına dikiyor. Kayınvalidesi Havva'yı; "Ölen damadın (Ahmet) ailesi sana dava açar, tüm evlerini elinden alır" diye korkutarak evleri kendi üstüne geçiriyor ve haliyle daha sonra satıyor. Bütün bunlar olurken Havva'nın kardeşi Emine Tanhal ve diğer kardeşi Yusuf Şipşak Havva'yı uyarıyor, bu işe girmemesini söylüyorlar. Ancak Tuncer boş durur mu? Bu iki kardeşi "eve büyü yaptılar" diye suçlayarak müridi haline getirdiği aileye düşman ediyor. Öyle ki yaşlı bir adamla anlaşan Tuncer bu adamı, sanki oradan geçen mübarek bir zatmış gibi eve yollayarak: "bu evin her tarafında büyü var, benim burayı okumam lazım" dedirtiyor. Bunun üzerine Palu ailesi iyice korkuyor ve Tuncer'e sığınıyor.





9 Tuncer'in durmaya hiç niyeti yok, aileyi derin bir paranoyanın içine sürüklemek için şeytanın aklına gelmeyecek planlar yapıyor: Havva'nın kardeşleri Emine Tahnal ve Yusuf Şipşak'ın ve öldürülen Meryem'in kocası Ahmet'in kardeşi Halit'in onları öldürmeleri için mahallede para dağıttığı gibi hikayeler uyduruyor. Evde büyü olduğunu ve bunları sadece kendisinin bozabileceğini söyleyen Tuncer sürekli evin duvarlarına Arapça yazılar yazıyor, dualar okuyor(!) Daha sonra Tuncer bu evi terk etmeleri gerektiğini söylüyor aileye, çünkü büyü çok kuvvetli! Oysa sonradan ortaya çıkıyor ki Tuncer zaten evleri çoktan satmış. Peki aile nerede kalacak? Tuncer onu da düşünmüş, Meryem'e zorla çektirdiği krediyle aldığı arabanın içine doluşturuyor aileyi. "Sizi kurtarmak için kaçırmam lazım" diyen Tuncer aileyi bir arabada yaşamaya ikna ediyor.

10 Arabada yaşarken bile Tuncer'in sapıklıklarının ardı arkası kesilmiyor, bu sefer kafayı Meryem'e takıyor. Tuncer daha öncesinde kocasını öldürttüğü Meryem'e tecavüz etmiş. Ancak bu olayı, hayret verici bir şekilde "yemeğime ilaç koyarak bana tecavüz etti" diye Meryem'in üzerine yıkmayı başarmış. Meryem'den kurtulmak isteyen Tuncer yine akılları zorlayacak bir planı devreye sokuyor ve Meryem'i organ mafyası olan Ahmet'in (Meryem'in öldürülen kocası) akrabalarının ajanı olduğunu iddia ediyor. Zaten iyice paranoyak olan ve sürekli kendilerini birilerinin takip ettiğini düşünen aile buna inanıyor. Görgü tanıklarının ifadeleriyle de sabit olmak üzere Meryem'i ağaca bağlıyor, aç bırakıyor ve dövüyor… Bütün bunlara dayanamayan Meryem ölüyor. Kayınbiraderi ve Ahmet'in katili İsa ile birlikte Meryem'i o bölgede bir yerlere gömüyorlar.

11 Meryem'in de ölmesiyle birlikte Palu ailesinin yanında, Ahmet, Meryem, Recep Tayyip ve Melike'den oluşan aileden sadece Melike kalıyor. Melike de Tuncer'in işkencelerinden ve istismarından kurtulamıyor. Daha 6 yaşındayken tecavüz ettiği Melike'nin hamile kalmasından korkup karnına her gün taş bağlıyor Tuncer. Küçük kızın karnı iltihap kapıp şişince içindeki "sübyan cinleri" öldürmek için küçük çocuğa ispirto ve sirke içirerek öldürüyor. Melike'yi ona musallat olan cinlerin öldürdüğünü düşünen aile küçük çocuğu bilinmeyen bir yere gömüyor.

12 Bu akıl almaz olaylar zincirinde sıra hapishanede olan baba Harun'un kız kardeşi Gülbahar'a geliyor. Palu ailesi Gülbahar'ın evine göz dikiyor ve başlarında Tuncer olduğu halde Gülbahar'ın evine gidip kadına zorla boş senet imzalatıyorlar. Ne gariptir ki Palu ailesinin ve Tuncer'in ceza aldığı tek olay da bu oluyor. Ortada 3 cinayet, 4 çocuk tecavüzü olmasına rağmen bundan sorumlu kişiler sadece gasptan ceza alıyor!

13 Nihayet baba Harun, hapishaneden çıkıyor ve tüm bu yaşananları duyuyor. Hemen oğlu Fatih, kızı Ayşe Melek ve karısı Havva'yı da alıp Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuyor. Ancak ne hikmettir ki soruşturma devam ederken Tuncer aileyi bir şekilde yine kandırmayı başarıyor. Aile bireyleri ifadelerini değiştiriyor ve baba Harun Tuncer'in karşısında tek başına kalıyor. Şizofreni teşhisi konulan Harun'un vesayeti oğlu Fatih'e veriliyor, bu şekilde Harun'un iddiaları da geçerliliğini yitiriyor.

14 Yeni iddialar pes dedirtti Tuncer, bu kez ortaya yeni cinayetler olduğu iddiasını attı. Ancak bu cinayetlerle kendisinin hiçbir ilgisinin olmadığını, bütün gerçekleri anne Havva Palu'nun bildiğini söyledi. Hatta bununla da yetinmedi organ mafyasından sonra olaylara bir de terörü dahil etti…