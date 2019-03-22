Muhabirin Çektiği Bu Fotoğraf Sonu Oldu! Ruh Sağlığı Bozuldu İntihar Etti

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Bu fotoğrafı çeken Kevin Carter, sonrasında intihar etmiştir (1993/ Sudan)
Fotoğrafçı Carter, akbabayı korkutmamak için 10 metre kadar yaklaştı ve deklanşöre bastı. 2 hafta sonra fotoğraf New York Times'ta yayınlandı. Sonra tüm dünyada! İnsanlar minik çocuğun durumunu merak ettiği için gazetelerle temasa geçti. 1 yıl sonra dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Pulitzer Ödülü, Carter'a verildi. Ama fotoğraf, tartışmalara yol açtı. Kız çocuğunun akıbeti bilinmiyordu. Carter, fotoğrafı çekip, olay yerini terk etmişti. "Yardım görevlisi değilim, bulaşıcı hastalıklar sebebiyle kimseye dokunmamamız konusunda uyarılmıştık." açıklamasıyla iyice dibe battı. 'Vahşet paparazzisi' gibi ağır sözlere dayanamadı, ruh sağlığı bozuldu ve intihar etti.
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Eski Başkan Theodore Roosevelt 1910 yılında uçan ilk cumhurbaşkanı oldu
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Navajo Kabilesi Şifacısı (Kaliforniya/ Yıl 1904)
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Tıp Fakültesi Öğrencileri (Kaliforniya/ Yıl 1890)
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Az sayıda insanın gördüğü tarihe iz bırakmış 37 fotoğraf Andromeda Galaksisi/ 1888 yılında Andromeda galaksisinden alınan ilk fotoğraf.
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Atom bombasının kör bıraktığı bir kız çocuğu (Hiroşima/ 1945)
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Dört yaşındaki Bill Clinton (1950)
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Filipinler'den Gelen Yerliler Coney Adasında Teşhir Ediliyor (New York/ Yıl 1905)
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Tiananmen Meydanı ve gerçek dik duruş (Çin/1989)
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Tac Mahal'in bilinen ilk fotoğrafı (1850-1860)
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Adolf Hitler'in küçük kız kardeşi Paula Hitler (Berlin/ Yıl 1945)
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Batı Almanya'ya Kaçış (Berlin/Yıl Bilinmiyor)
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Kaliforniya'da Sergilenen Gandhi'nin Tüm Serveti! (Kaliforniya/ Yıl 1948)
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Anti-mini etek reklamları (Adele Ross Giyim/ 1966)
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Kore'den Bir Evli Çift Görüntüsü (Kore/ Yıl 1904 )
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Panzer Bölüğü Hareket Halinde (Fransa/ Yıl 1940)
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Piramitlerin Üzerindeki Zeplin (Mısır/ Yıl 1931)
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Bobby Moore ve Pele Birbirlerini Kutlarken (1970/ Dünya Kupası)
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John F. Kennedy`nin Oğlu, Öldürülen Babasının Cenazesine Selam Dururken (1963)
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Bir kadın ayrımcılık nedeniyle beklemek zorunda iken (Elvis Presley bacon ve yumurtasını beklerken/ 1965)