Son Dakika Haberleri: Muhabirin Çektiği Bu Fotoğraf Sonu Oldu! Ruh Sağlığı Bozuldu İntihar Etti

Muhabirin Çektiği Bu Fotoğraf Sonu Oldu! Ruh Sağlığı Bozuldu İntihar Etti

1 saat önce

Bazen tek bir kare, tarih kitaplarının sayfalarca anlattığı şeyi bir anda özetler. Bu kareler de insanlık tarihinin başından geçenleri kısa, açık ve tek bir seferde anlatıyor. İşte sosyal medyada yoğun olarak paylaşılan tarihin unutulmayan o fotoğrafları...

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Bu fotoğrafı çeken Kevin Carter, sonrasında intihar etmiştir (1993/ Sudan)
Bu fotoğrafı çeken Kevin Carter, sonrasında intihar etmiştir (1993/ Sudan)
Fotoğrafçı Carter, akbabayı korkutmamak için 10 metre kadar yaklaştı ve deklanşöre bastı. 2 hafta sonra fotoğraf New York Times'ta yayınlandı. Sonra tüm dünyada! İnsanlar minik çocuğun durumunu merak ettiği için gazetelerle temasa geçti. 1 yıl sonra dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Pulitzer Ödülü, Carter'a verildi. Ama fotoğraf, tartışmalara yol açtı. Kız çocuğunun akıbeti bilinmiyordu. Carter, fotoğrafı çekip, olay yerini terk etmişti. "Yardım görevlisi değilim, bulaşıcı hastalıklar sebebiyle kimseye dokunmamamız konusunda uyarılmıştık." açıklamasıyla iyice dibe battı. 'Vahşet paparazzisi' gibi ağır sözlere dayanamadı, ruh sağlığı bozuldu ve intihar etti.
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Eski Başkan Theodore Roosevelt 1910 yılında uçan ilk cumhurbaşkanı oldu
Eski Başkan Theodore Roosevelt 1910 yılında uçan ilk cumhurbaşkanı oldu
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Navajo Kabilesi Şifacısı (Kaliforniya/ Yıl 1904)
Navajo Kabilesi Şifacısı (Kaliforniya/ Yıl 1904)
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Tıp Fakültesi Öğrencileri (Kaliforniya/ Yıl 1890)
Tıp Fakültesi Öğrencileri (Kaliforniya/ Yıl 1890)
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Az sayıda insanın gördüğü tarihe iz bırakmış 37 fotoğraf Andromeda Galaksisi/ 1888 yılında Andromeda galaksisinden alınan ilk fotoğraf.
Az sayıda insanın gördüğü tarihe iz bırakmış 37 fotoğraf Andromeda Galaksisi/ 1888 yılında Andromeda galaksisinden alınan ilk fotoğraf.
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Atom bombasının kör bıraktığı bir kız çocuğu (Hiroşima/ 1945)
Atom bombasının kör bıraktığı bir kız çocuğu (Hiroşima/ 1945)
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Dört yaşındaki Bill Clinton (1950)
Dört yaşındaki Bill Clinton (1950)
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Filipinler'den Gelen Yerliler Coney Adasında Teşhir Ediliyor (New York/ Yıl 1905)
Filipinlerden Gelen Yerliler Coney Adasında Teşhir Ediliyor (New York/ Yıl 1905)
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Tiananmen Meydanı ve gerçek dik duruş (Çin/1989)
Tiananmen Meydanı ve gerçek dik duruş (Çin/1989)
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Tac Mahal'in bilinen ilk fotoğrafı (1850-1860)
Tac Mahalin bilinen ilk fotoğrafı (1850-1860)
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Adolf Hitler'in küçük kız kardeşi Paula Hitler (Berlin/ Yıl 1945)
Adolf Hitlerin küçük kız kardeşi Paula Hitler (Berlin/ Yıl 1945)
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Batı Almanya'ya Kaçış (Berlin/Yıl Bilinmiyor)
Batı Almanyaya Kaçış (Berlin/Yıl Bilinmiyor)
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Kaliforniya'da Sergilenen Gandhi'nin Tüm Serveti! (Kaliforniya/ Yıl 1948)
Kaliforniyada Sergilenen Gandhinin Tüm Serveti! (Kaliforniya/ Yıl 1948)
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Anti-mini etek reklamları (Adele Ross Giyim/ 1966)
Anti-mini etek reklamları (Adele Ross Giyim/ 1966)
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Kore'den Bir Evli Çift Görüntüsü (Kore/ Yıl 1904 )
Koreden Bir Evli Çift Görüntüsü (Kore/ Yıl 1904 )
16
Panzer Bölüğü Hareket Halinde (Fransa/ Yıl 1940)
Panzer Bölüğü Hareket Halinde (Fransa/ Yıl 1940)
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Piramitlerin Üzerindeki Zeplin (Mısır/ Yıl 1931)
Piramitlerin Üzerindeki Zeplin (Mısır/ Yıl 1931)
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Bobby Moore ve Pele Birbirlerini Kutlarken (1970/ Dünya Kupası)
Bobby Moore ve Pele Birbirlerini Kutlarken (1970/ Dünya Kupası)
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John F. Kennedy`nin Oğlu, Öldürülen Babasının Cenazesine Selam Dururken (1963)
John F. Kennedy`nin Oğlu, Öldürülen Babasının Cenazesine Selam Dururken (1963)
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Bir kadın ayrımcılık nedeniyle beklemek zorunda iken (Elvis Presley bacon ve yumurtasını beklerken/ 1965)
Bir kadın ayrımcılık nedeniyle beklemek zorunda iken (Elvis Presley bacon ve yumurtasını beklerken/ 1965)

»      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:29 

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YORUMLAR (4)
  • Veli: İnsanları hayvanat bahçesinde sergileyen Mehmet Akif’in “Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...“dediği Batı. Başka söze gerek var mı Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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