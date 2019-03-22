Muhabirin Çektiği Bu Fotoğraf Sonu Oldu! Ruh Sağlığı Bozuldu İntihar Etti

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Bu fotoğrafı çeken Kevin Carter, sonrasında intihar etmiştir (1993/ Sudan)

Fotoğrafçı Carter, akbabayı korkutmamak için 10 metre kadar yaklaştı ve deklanşöre bastı. 2 hafta sonra fotoğraf New York Times'ta yayınlandı. Sonra tüm dünyada! İnsanlar minik çocuğun durumunu merak ettiği için gazetelerle temasa geçti. 1 yıl sonra dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Pulitzer Ödülü, Carter'a verildi. Ama fotoğraf, tartışmalara yol açtı. Kız çocuğunun akıbeti bilinmiyordu. Carter, fotoğrafı çekip, olay yerini terk etmişti. "Yardım görevlisi değilim, bulaşıcı hastalıklar sebebiyle kimseye dokunmamamız konusunda uyarılmıştık." açıklamasıyla iyice dibe battı. 'Vahşet paparazzisi' gibi ağır sözlere dayanamadı, ruh sağlığı bozuldu ve intihar etti.