Muhammed Mursi hakkında bilmediğiniz 10 gerçek

1 Ölmekte olan kız kardeşi için özel tedaviyi reddetti Mursi cumhurbaşkanı iken kız kardeşi ciddi bir hastalığa yakalandı. Hastaneye onu ziyaret etmeye gittiğinde doktorlar Avrupa'ya ya da Amerika'ya nakledilirse daha iyi bir tedavi göreceğini söyledi. Tek yapması gereken bir ambulans helikopter ve uçağa emir vermekti. Bulunduğu pozisyon sebebiyle ailesinin sıradan bir Mısırlı'dan daha avantajlı olamayacağını açıklayarak bunu reddetti. Kız kardeşi tıpkı diğer Mısırlı vatandaşlar gibi bir devlet hastanesinde vefat etti.

2 Muhammed Mursi Kur'an Hafızıydı Mursi hakkında az bilinen gerçeklerden biri tüm Kuran'ı kalpten ezberlemiş olmasıdır. Hz Muhammed (s.a.v) buyurmuştur ki, "Sizin en hayırlınız Kuran'ı öğrenen ve öğreteninizdir." Ebu Musa el-Eşari'den rivayetle Rasulullah şöyle demiştir; "Saçı sakalı ağarmış Müslümana, aşırı gitmeyip ahkamıyla amel etmekten kaçınmayan Kuran hafızına ve adil hükümdara saygı göstermek Allah'a duyulan saygı ve tazimden ileri gelir.

3 Apartman dairesinde yaşıyordu Mısır Cumhurbaşkanı'nın Kahire çevresinde birçok sarayı bulunmaktadır. Bu saraylar geniş bir alana yayılmış ve müsrifçe döşenmiştir. Mursi ilk defa Cumhurbaşkanlığı sarayına girdiğinde burada yaşamamaya karar verdi. Hükümet işlerini bu geniş saraylarda yürüttü. Fakat apartman dairesinde yaşamaya devam etti. İşte bu, evine ulaşmak için kullandığı asansörün duvarlarında yazılı ailesine yönelik ölüm tehditleri alan bir cumhurbaşkanının, inanılmaz tezahürüdür. Mursi'nin evinden daha büyük tuvaletleri olan diğer Müslüman liderle mukayese edin.

4 Oldukça zekiydi Mursi'nin aydın biri olmadığı yaygın bir düşüncedir. Profesör ve Zagazig Üniversitesi mühendislik fakültesi başkanıydı. Bundan önce Amerika'da çeşitli projeler üzerinde çalışmış ve burada misafir profesör olmuştu. Kısa zamanda birçok iş başarmış ve alanlarında kanıtlanmış başarı geçmişi olan kişilerle yoluna devam etmişti.

5 Ezanı her zaman konuşmasından üstün tutardı Önemli bir konuşma yaparken namaz vaktinin geldiğini fark ederdi. Ezanı göz ardı edip konuşmasına devam etmek yerine veya bir dakika sessizce beklemek yerine sesli ve onurlu bir şekilde ezanı tekrar ederdi.

6 Evsiz kadına, temiz bir daire ve maaş sağladı Bir gün bir araba yaklaştı ve Mursi indi. Ona neden sokakta uyuduğunu sordu. Kadın da dul kaldığından beri kirayı ödeyemediğini ve sonunda kendini sokakta bulduğunu söyledi. Mursi Mısır’daki hiçbir annenin bu şekilde mağdur olmaması gerektiğini belirtti ve kadın için temiz bir daire ve yeterli maaş sağlanmasını emretti.

7 Yardım çalışmalarında yer aldı Bu fotoğraf binlerce insanı öldüren yıkıcı Güney Asya tsunamisi sonrası Mursi'nin Endonezya'yı ziyareti sonrası çekilmişti. Yıkılan hayatların yeniden inşası için kazazedelere yardım etmeyi amaçlayan bir yardım kuruluşunun parçası olarak oradaydı. Mursi Mısır derin devletinin entrikacı adamlarından değil, kendi halkının yanında diğer halklar için de çalışan bir liderdi.

8 Dünyanın en düşük ücretli lideriydi İş dünyası imparatorları, spor yıldızlarını ve sözde şöhret sahiplerinin başını çektiği bazı figürleri görmeye öylesine alıştık ki siyasi liderlerimizin çok büyük oranlarda para kazanmaları gerektiğini düşünür olduk. Eski başkanların veya cumhurbaşkanlarının milyoner olduklarını görünce şaşırmıyoruz. Mursi kendisi ve ailesi yönelik birikim yapmak için cumhurbaşkanlığı mevkiinin sağladığı fırsatları değerlendirebilirdi. Yine de o hala kiralık bir dairede yaşıyordu. Belki kendine bir ev satın alabilirdi? Tüm bunlar Mursi'nin dünyanın en düşük ücretli lideri olduğunu gösteriyor. Tekrar okuyun. Tüm dünyada. Bir yıllık maaşının 10.000 dolar olmasını şart koşmuştu. Tutuklandığı zaman ortaya çıktı ki maaşını hiç çekmemişti. Para almadan karşılıksız çalışmıştı.

9 Fotoğraf yok! Birçok Arap despotizminde olduğu gibi Mısır'da da her binanın bir köşesinde hayırsever liderlerinin resimleri bulunmaktaydı. Mübarek'in size dik dik baktığını görmeden bir yere gidemezdiniz. Mursi seçildiği zaman devlet dairelerinden fotoğrafının asılmaması gerektiğine karar verdi ve seleflerinin portrelerini Allah'ın adıyla değiştirdi. Bu prensip şimdi tersine döndü ve Mısırlılar amirlerini ilahlaştırmaya devam etti.