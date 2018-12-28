Muharrem İnce Camide Halay Bile Çekti! İşte 2018'e Damgasını Vuran En Yalan 5 Haber

1 Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adam beyinsiz mi çıktı? Birçok haber kuruluşunun Mart 2018'de yaptığı habere göre İrlanda'da 84 yaşındaki bir hasta baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti ve beyinsiz olduğunu öğrendi. Ancak durum anlatılanlardan biraz farklıydı. Hastaneye giden adamın sağ beyninde sadece 9 cm'lik bir hava boşluğu vardı. Sıradışı bir durum da olsa doktorlar felç tehlikesine karşı bir ilaç verip hastayı eve göndermişti.

2 Kara balıkçıl kuşu Ramazan ayında davranışlarını mı değiştiriyor? Sosyal medyada yayılan şüpheli bilgilerin Türkiye'nin içinde bulunduğu gündeme göre şekillendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu örnek de 2018'in yaz aylarına gelen Ramazan ayının etkisiyle internette bolca paylaşıldı. İddiaya göre videodaki kara balıkçıl kuşu, Ramazan ayında su içerken oruç tutan insanlara görünmemek için kanatlarıyla kendisini kapatıyordu. 1 milyondan fazla kişi tarafından izlenen videodaki kara balıkçıl kuşunun bu hareketi ise sadece bir avlanma tekniği.

3 Gökten düşen ahtapot stok fotoğraf çıktı Neredeyse tüm haber kuruluşları tarafından kullanılan ve Çin'de gökten düşen bir ahtapotu gösterdiği belirtilen fotoğraf, 2018 yılının ilginç vakalarından birisi oldu. Çin'in doğusunda bulunan Qingdao'da bir fırtına meydana gelse de gökten düşen ahtapot stok fotoğraf sitesinden alınan bir görseldi.

4 İniş sırasında rüzgarın etkisiyle ters dönen uçağın videosu gerçek miydi? Show Tv Ana Haber bülteninde 17 Eylül 2018'de yayınlanan ve inişe geçtiği sırada ters dönen bir uçağı gösteren video ilk bakışta herkesi korkuttu. Ancak olay sanıldığı gibi değildi. Bir YouTube kanalı tarafından yayınlanan video aslında gerçek olmayan ve bilgisayar desteğiyle üretilen görüntülerden ibaretti. CGI (bilgisayar üretimli imgeleme) adı verilen teknik ise Hollywood filmlerinde de sıkça kullanılan bir video tekniği olarak biliniyor.