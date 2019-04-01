Muhtar Adaylığında Baba-Oğul Rakip Olmuşlardı, Kazanan Belli Oldu!

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Ali Sevinç, "7 muhtar adayımız var. Vatandaşlarımız tercihini kullanacak. Diğer adaylarla da uzaktan da olsa akrabalıklarımız var. Hayırlı olsun" dedi. Oğlu Zafer Sevinç ise "Biz çalışmalarımızı yaptık. Şimdi kararı mahalle sakinlerimiz verecek. Mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

