Muhtar Adaylığında Baba-Oğul Rakip Olmuşlardı, Kazanan Belli Oldu!

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Bursa'nın Orhangazi ilçesi Heceler Mahallesi'nde muhtarlık yarışında birbirlerine rakip ve uzun zamandır küslükleri bulunan Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç oy kullanma işlemi devam ederken barıştılar.
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Orhangazi ilçesinin 210 seçmenli Heceler Mahallesi'nde mevcut muhtar Ali Sevinç, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ikinci dönem muhtar olabilmek için yeniden aday oldu.
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Babasıyla uzun süredir küs olan oğlu Zafer Sevinç de muhtarlığa adaylığını koydu.
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Yaklaşık 2 aydır seçim çalışmalarını sürdüren baba Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç, sabah saatlerinde mahalleye kurulan 1098 Nolu sandıkta oylarını kullandı.
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Muhtar Ali Sevinç, seçim gününün gelip çattığını belirtip, mahalleleri için hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Ali Sevinç, "7 muhtar adayımız var. Vatandaşlarımız tercihini kullanacak. Diğer adaylarla da uzaktan da olsa akrabalıklarımız var. Hayırlı olsun" dedi. Oğlu Zafer Sevinç ise "Biz çalışmalarımızı yaptık. Şimdi kararı mahalle sakinlerimiz verecek. Mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
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Küslük bitti, oğul kazandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesi Heceler Mahallesi'nde muhtarlık yarışında birbirlerine rakip ve uzun zamandır küslükleri bulunan Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç oy kullanma işlemi devam ederken barıştılar. Babasının elini öpen Zafer Sevinç, sonuçların hayırlı olması temennisinde bulunurken, baba Ali Sevinç ise "İnşallah oğlum kazansın" dedi. Saat 17.00 itibari ile sandıkların kapanmasıyla sayım başladı. 7 adayın bulunduğu mahallede 210 seçmenden 81'inin oyunu alan Zafer Sevinç, Heceler Mahallesi'nin yeni muhtarı olurken babası Ali Sevinç ise 20 oy alabildi. Baba Ali ile oğlu Zafer Sevinç arasındaki küslük sona ererken, Ali Sevinç, kendisine fark atarak muhtar olmayı hak eden oğlunu tebrik etti.