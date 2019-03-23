Multi Milyarder Şeyhin, Araç Koleksiyonu Ağızları Açık Bırakıyor!
2 saat önce
Abu Dabi'nin 63 yaşındaki multi milyarder şeyhlerinden Hamad bin Hamdan Al Nahyan'ın, araç koleksiyonu görenleri şaşkına çeviriyor.
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Hamad bin Hamdan Al Nahyan'ın yüzlerce araçlık bir müzesi bulunuyor.
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Müzede klasik araçların dışında çok sayıda özel tasarım araç da yer alıyor.
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Hamad bin Hamdan Al Nahyan uzun yıllardır özel yapım 4 x 4 off road arabalarla ilgileniyor.
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Kendisine özel araçlar tasarlatıyor.
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Nahyan'ın 200'ü akşın aracı olduğu tahmin ediliyor ve araçların her birinin değeri ise milyonlarca doları buluyor.Geçtiğimiz yıllarda da evini piramit şeklinde yaptıran ve dünyanın en büyük kamyonunu imal ettiren milyarder şeyh, son aracıyla herkesi şaşırttı.
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İşte multi milyarder Nahyan'ın milyarlarca dolar değerindeki oyuncakları...
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:46
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