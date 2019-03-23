Multi Milyarder Şeyhin, Araç Koleksiyonu Ağızları Açık Bırakıyor!

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Nahyan'ın 200'ü akşın aracı olduğu tahmin ediliyor ve araçların her birinin değeri ise milyonlarca doları buluyor.Geçtiğimiz yıllarda da evini piramit şeklinde yaptıran ve dünyanın en büyük kamyonunu imal ettiren milyarder şeyh, son aracıyla herkesi şaşırttı.