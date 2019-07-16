Multimilyoner rock yıldızını metroda gören şaştı kaldı! Halktan biri gibi yaşıyor

Metroya ünlüler de biniyor. Özellikle ABD'de ünlülerin metro kullanması çok da garip bir durum değil. İşte o ünlülerden biri Roger Waters.

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Şatafatlı hayatları, yaşam biçimleri ve elbette servetleri onları normal hayatların çok uzağına taşıyor. Hal böyle olunca onları görmeyi beklediğimiz yerler de sınırlı oluyor. Ancak onların da normal birer insan olduğunu unutuyoruz