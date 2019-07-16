Multimilyoner rock yıldızını metroda gören şaştı kaldı! Halktan biri gibi yaşıyor

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Metroya ünlüler de biniyor. Özellikle ABD'de ünlülerin metro kullanması çok da garip bir durum değil. İşte o ünlülerden biri Roger Waters.
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Pink Floyd grubunun üyelerinden Roger Waters, önceki gün metroyla seyahat ederken objektiflere takıldı.
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310 milyon dolar'lık servetiyle toplu taşıma kullanan 75 yaşındaki sanatçı, rahat tavırlarıyla takdir topladı.
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Şatafatlı hayatları, yaşam biçimleri ve elbette servetleri onları normal hayatların çok uzağına taşıyor. Hal böyle olunca onları görmeyi beklediğimiz yerler de sınırlı oluyor. Ancak onların da normal birer insan olduğunu unutuyoruz