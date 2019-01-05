Son Dakika Haberleri: Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Münir Özkul Vefatının 1. Yılında Anılıyor

Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Münir Özkul Vefatının 1. Yılında Anılıyor

1 saat önce

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Münir Özkul, vefatının 1. yılında anılıyor. İşte en sevilen Münir Özkul filmleri...

1
1972 - Tatlı Dillim
1972 - Tatlı Dillim
2
1974 - Mavi Boncuk
1974 - Mavi Boncuk
3
1974 - Salak Milyoner
1974 - Salak Milyoner
4
1975 - Bizim Aile
1975 - Bizim Aile
5
1975 - Hababam Sınıfı
1975 - Hababam Sınıfı
6
1975 - Gülşah
1975 - Gülşah
7
1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
8
1976 - Hababam Sınıfı Uyanıyor
1976 - Hababam Sınıfı Uyanıyor
9
1976 - Aile Şerefi
1976 - Aile Şerefi
10
1977 - Hababam Sınıfı Tatilde
1977 - Hababam Sınıfı Tatilde
11
1977 - Gülen Gözler
1977 - Gülen Gözler
12
1978 - Neşeli Günler
1978 - Neşeli Günler
13
1978 - Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
1978 - Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
14
1981 - Gırgıriye
1981 - Gırgıriye
15
1983 - Gırgıriye'de Cümbüş Var
1983 - Gırgıriyede Cümbüş Var
16
1986 - Milyarder
1986 - Milyarder

»      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:46 

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