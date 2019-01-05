Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Münir Özkul Vefatının 1. Yılında Anılıyor
1 saat önce
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Münir Özkul, vefatının 1. yılında anılıyor. İşte en sevilen Münir Özkul filmleri...
7
1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
8
1976 - Hababam Sınıfı Uyanıyor
10
1977 - Hababam Sınıfı Tatilde
13
1978 - Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
15
1983 - Gırgıriye'de Cümbüş Var
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:46
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