Son Dakika Haberleri: Musluklardan Su Yerine Petrol Akmaya Başladı, Halk Şoke Oldu

Musluklardan Su Yerine Petrol Akmaya Başladı, Halk Şoke Oldu

55 dakika önce

Venezualla'nın San Diego şehrinde, elektrik olmadığı için şehre su veren arıtma tesisi çalışmayınca, şehir sakinleri sabah uyanıp musluklarını açtıklarında musluklarından su yerine petrol aktığını gördüler.

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San Diego'daki Carabobo eyaletinde yaşayanlar, musluklarından su yerine petrol aktığını görünce şaşkınlığa uğradı.
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Venezuela'da ülkenin çoğunluğunda halen elektrik yok.
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Başkent Caracas'ta, içme suyu pompaların çalışmasıyla elde ediliyor. Ancak pompaların çalışması için elektrik gerekli.
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Venezüella halkı çektikleri fotoğraf ve videolarla şikayet paylaşımları yaptı.
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Eyalet sakinleri, sosyal medyada öfkelerini kustu, su içemediklerini, hatta su ile yıkanamadıklarını söyledi.
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Yerel bir gazeteci olan Heberlizeth González, Twitter'da şunları yazdı: San Diego'da su eksikliği durumu çok korkunç.
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Bu yüzden halk sokaklarda nereden geldiği ve temiz olup olmadığı belli olmayan sulara akın ediyor. Uzun kuyruklar oluşturuyor. Krizden en çok etkilenen ise hastaneler öncelik diyaliz ve kemoterapi cihazlarına veriliyor. Caracas Üniversite Hastanesi sadece acil durum vakalarına bakabiliyor.

»      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:29 

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