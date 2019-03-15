Musluklardan Su Yerine Petrol Akmaya Başladı, Halk Şoke Oldu

Yerel bir gazeteci olan Heberlizeth González, Twitter'da şunları yazdı: San Diego'da su eksikliği durumu çok korkunç.

7

Bu yüzden halk sokaklarda nereden geldiği ve temiz olup olmadığı belli olmayan sulara akın ediyor. Uzun kuyruklar oluşturuyor. Krizden en çok etkilenen ise hastaneler öncelik diyaliz ve kemoterapi cihazlarına veriliyor. Caracas Üniversite Hastanesi sadece acil durum vakalarına bakabiliyor.