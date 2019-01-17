Mutfağa Mucizeler Yapmaya Girip Facia Yaratan 10 Kişi
31 dakika önce
Mutfağa girip tüm hünerlerini sergilemek istediler ama olmadı. İşte mutfakla yıldızının asla barışmayacağını düşündüğümüz 10 kişi ve şaheserleri...
1
Yaa Hayriiii gözlüklerimi bulamıyorum!
2
Tavuğu kömür haline getirme: Etleri bir folyo tepsiye koyun, fırının içine saatlerce pişirin...İş bitti!
3
Bu prinçler suşilik değil de pop corn gibi olmuş ama neyse..
4
Süzgeç mi o da ne? Ben tenisten geldim raketim iş görüyor
5
Alt tarafı makarna kaynatacaksın ya!
6
Cam pişirme kabı yerine plastik kap kullanan zeki vatandaşımız..
7
Waffle olmak istedi olamadı!
8
Duman alarmı çalışmıyor mu ya! Ölüyorduk az daha
9
Sosu havaya uçuran tek kişisin. Ablacım polisler şimdi gelir üzerine doğru düzgün bir şeyler giyin!
10
Osmanla krep yapıyorduk...
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:22
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