Son Dakika Haberleri: Mutfağa Mucizeler Yapmaya Girip Facia Yaratan 10 Kişi

Mutfağa Mucizeler Yapmaya Girip Facia Yaratan 10 Kişi

31 dakika önce

Mutfağa girip tüm hünerlerini sergilemek istediler ama olmadı. İşte mutfakla yıldızının asla barışmayacağını düşündüğümüz 10 kişi ve şaheserleri...

1
Yaa Hayriiii gözlüklerimi bulamıyorum!
Yaa Hayriiii gözlüklerimi bulamıyorum!
2
Tavuğu kömür haline getirme: Etleri bir folyo tepsiye koyun, fırının içine saatlerce pişirin...İş bitti!
Tavuğu kömür haline getirme: Etleri bir folyo tepsiye koyun, fırının içine saatlerce pişirin...İş bitti!
3
Bu prinçler suşilik değil de pop corn gibi olmuş ama neyse..
Bu prinçler suşilik değil de pop corn gibi olmuş ama neyse..
4
Süzgeç mi o da ne? Ben tenisten geldim raketim iş görüyor
Süzgeç mi o da ne? Ben tenisten geldim raketim iş görüyor
5
Alt tarafı makarna kaynatacaksın ya!
Alt tarafı makarna kaynatacaksın ya!
6
Cam pişirme kabı yerine plastik kap kullanan zeki vatandaşımız..
Cam pişirme kabı yerine plastik kap kullanan zeki vatandaşımız..
7
Waffle olmak istedi olamadı!
Waffle olmak istedi olamadı!
8
Duman alarmı çalışmıyor mu ya! Ölüyorduk az daha
Duman alarmı çalışmıyor mu ya! Ölüyorduk az daha
9
Sosu havaya uçuran tek kişisin. Ablacım polisler şimdi gelir üzerine doğru düzgün bir şeyler giyin!
Sosu havaya uçuran tek kişisin. Ablacım polisler şimdi gelir üzerine doğru düzgün bir şeyler giyin!
10
Osmanla krep yapıyorduk...
Osmanla krep yapıyorduk...

»      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:22 

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