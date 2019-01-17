Mutfağa Mucizeler Yapmaya Girip Facia Yaratan 10 Kişi

1 Yaa Hayriiii gözlüklerimi bulamıyorum!

2 Tavuğu kömür haline getirme: Etleri bir folyo tepsiye koyun, fırının içine saatlerce pişirin...İş bitti!

3 Bu prinçler suşilik değil de pop corn gibi olmuş ama neyse..

4 Süzgeç mi o da ne? Ben tenisten geldim raketim iş görüyor

5 Alt tarafı makarna kaynatacaksın ya!

6 Cam pişirme kabı yerine plastik kap kullanan zeki vatandaşımız..

7 Waffle olmak istedi olamadı!

8 Duman alarmı çalışmıyor mu ya! Ölüyorduk az daha

9 Sosu havaya uçuran tek kişisin. Ablacım polisler şimdi gelir üzerine doğru düzgün bir şeyler giyin!