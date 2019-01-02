Restoranda Komilik Yapıyordu,Türkiye'nin En Çok Konuştuğu İsim Oldu! Şimdi Survivor'da

1
HAKAN KANIK
Hakan Kanık, 20 yaşında İstanbul'dan yarışmaya katılıyor. Restoranlarda komilik yapıyorken, Masterchef Türkiye yarışması ile herkes tarafından çok sevildi. Aşçılık yapıyor.
2
EMİR GÜNENÇ
Emin Günenç, Tekirdağ Şarköy'lü, 24 yaşında. 10 sene futbol oynadı. Yaşadığı sakatlık sonrası bıraktı ve 6 yıldır fitness yapıyor.
3
KADER KARAKAYA
Kader Karakaya, 22 yaşında Bursalı. Fenerbahçe'de futbol eğitmenliği yapıyor.
4
EMRE DURAK
Emre Durak, Adana'dan katılıyor, 21 yaşında.
5
BUSE AKAR
Buse Akar, 21 yaşında Marmarisli. Lisanslı voleybolcu.
6
HALİM BAYDUR
Halim Baydur, 29 yaşında Yalova'dan katılıyor. Milli vücut geliştirme sporcusu
7
MELİSA EMİRBAYER
Melisa Emirbayer, 23 yaşında İzmir'de yaşıyor. 7 yaşından beri yüzme sporuyla ilgileniyor, Milli Takıma hizmet veriyor.
8
ERDEM EKŞİOĞLU
Erdem Ekşioğlu, 25 yaşında oyunculuk yapıyor.
9
MÜZEYYEN SEREN BAYÜLKEN
Müzeyyen Seren Bayülken, 22 yaşında Ispartalı. Profesyonel yüzücü.
10
ECEM ONARAN
Ecem Onaran, 29 yaşında İzmir'den katılıyor. spor eğitmeni
11
HİKMET TUĞSUZ
Hikmet Tuğsuz, 32 yaşında Antalyalı. Güreş antrenörlüğü yapıyor.
12
SEDA OCAK
Seda Ocak, 34 yaşında eski milli atlet. Atletizm antrenörü
13
KAAN KAZGAN
Kaan Kazgan, 24 yaşında İstanbul'da yaşıyor. Profesyonel dövüşçü.
14
BEGÜM GÜVEN
Begüm Güven, 22 yaşında Eskişehir'de yaşıyor. 12 yıldır voleybolla uğraşıyor.
15
ASİL CENGİZ
Asil Cengiz, 25 yaşında. Vücut geliştirme ce yüzme sporuyla ilgileniyor.
16
SERPİL UZUNÇAVDAR
Serpil Uzunçavdar, 34 yaşında İstanbul'dan katılıyor. Milli tekvandocu
17
ATAKAN IŞIKTUTAN
Atakan Işıktutan, 24 yaşında Rizeli. Crossfit atlet.
18
SİMGE OLÇUN
Simge Olçun, 23 yaşında İzmir'den katılıyor. 11 yıldır aktif oalrak Atletizmle uğraştı daha sonra İtfaiye Milli Takımı'na girdi.
19
AZİM KAAN GÜVENİLİR
Azim Kaan Güvenilir, 29 yaşında İstanbullu. Oyunculuk yapıyor.
20
BÜŞRA YALÇIN
Büşra Yalçın, 21 yaşında Tokatlı. İstanbul'da yaşıyor, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde okuyor. Profesyonel voleybolcu.
21
ÖZGÜR ÖZDEMİR
Özgür Özdemir, 35 yaşında Rizeli. 20 yıldır Gümüşlük'te yaşıyor.
22
SILA RÜMEYSA ÖLÇEK
Sıla Rümeysa Ölçek, 30 yaşında Ordu Fatsalı. Milli tekvandocu
23
BURAK YURDUGÖR
Burak Yurdugör, 20 yaşında öğrenci. Amerikan futbolu ve yüzme sporlarıyla ilgilenmiş.
24
SUDE BURCU
Sude Burcu, 22 yaşında İzmirli. Milli tekvandocu. Son iki yılın Türkiye şampiyonu.
25
OKAY KÖKSAL
Okay Köksal, 31 yaşında Artvinli. Milli güreşçi
26
SİNEM KILIÇ
Sinem Kılıç, 22 yaşında İstanbullu, ailesi Erzurumlu. Dalgıç
27
SAMİ LEVİ
Sami Levi, 37 yaşında İstanbullu. Şarkıcı
28
BORA EDİN
Bora Edin, 34 yaşında, İstanbullu. Crossfit eğitmeni
29
YAĞIZ ERDOĞAN
Yağız Erdoğan, 22 yaşında Rizeli Milli atlet
30
YUSUF KARAKAYA
Yusuf Karakaya, 24 yaşında Elazığ doğumlu. Profesyonel Kickboks-Muay Thai