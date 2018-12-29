Son Dakika Haberleri: Mutlaka İzlenmesi Gereken Belgeseller

Mutlaka İzlenmesi Gereken Belgeseller

3 saat önce

Sizin için ufkunuzu Kaf dağına çıkaracak 10 belgesel derledik. İşte! ölmeden önce izlenmesi gereken belgeseller...

1
Kuzeyli Nanook
Kuzeyli Nanook
Listemize 1922 Fransa ve ABD ortak yapımı Kuzeyli Nanook filmi ile başlıyoruz. Belgesel film kategorisinin ilklerinden sayılan Kuzeyli Nanook, Kanada'nın doğusunda yer alan Hudson Körfezi'ndeki İnuit Eskimolarının gelenek ve yaşamlarının anlatıyor. 1.18 dakika süren belgesel yıllar geçmesine karşın izlenirliğinden hiçbir şey kaybetmedi.
2
Kapitalizm: Bir Aşk Hikayesi
Kapitalizm: Bir Aşk Hikayesi
Micheal Moore yapımı belgesel ABD'ye daha doğrusu kapitalizme yapılan bir eleştiri. Finansal kriz ve sonuçlarını ödeyen işsizlerin unutulmaz aşk hikayesi. Bu aşk 14bin kişilik bir işsiz kitleyi de doğuruyor. Bu aşk hikayesi kesinlikle izlenmeye değer.
3
The Human Planet
The Human Planet
İnsan Gezegeni adından da anlaşılacağı gibi insanları anlatıyor. Bir BBC belgeseli olan bu yapım, Doğa ile mücadeleye girişen insanların hikayesi. Hiç bilmediğimiz yaşam tarzlarını anlatan belgesel için söylenebilecek tek şey izlemeyenin çok şey kaçıracağıdır.
4
Mind Field
Mind Field
Mind Field belgeseli beynin gizemli derinlikte sizleri bir seyahate çıkarıyor. Oldukça rahat bir dile sahip olan belgeseli izlerken birçok garip ve sürpriz olay ile karşılaşıyorsunuz.
5
Deha: Picasso
Deha: Picasso
Picasso'yu Antonio Banderas'ın canlandırdığı Deha: Picasso sanat dünyasında kendi akımını oluşturmuş bir karakteri anlatıyor. Picasso'nun karmaşık ve sancılı hayatını bize anlatırken dönemin siyasi ve sosyolojik şartlarını da yansıtıyor. Renklerin dehası gerçek bir biyografi serüveni...
6
That Sugar
That Sugar
Şekeri bırakmak istemeyen ve hala hayatımızda vazgeçilmez olarak görenlerdenseniz eğer bu film tam size göre.Şekerin sigara ve alkol gibi bir bağımlılık olduğunu ve vücuda verdiği zararları komik bir şekilde anlatan filmi izledikten sonra şekeri bırakacaksınız.
7
Amerika'nın Gizli Tarihi
Amerikanın Gizli Tarihi
10 bölümden oluşan belgesel Amerika'nın tarihini ders kitaplarından farklı bir şekilde yansıtıyor. Türkçe dublajını Kenan Işık'ın seslendirdiği yapım Oliver Stone imzası ile bize Amerika'nın gizli dosyalarını açıyor.
8
Uygunsuz Gerçek
Uygunsuz Gerçek
İşte bu belgesel oldukça can acıtıcı gerçeklere parmak basıyor. Küresel sanayinin çevreyi mahvetmesinin yok olması engellenemeyen dünyanın durumuna şahit oluyoruz. Birçok mesele hakkında bilgi vermesinin yanında farkındalık oluşturmak adına kesinlikle izlenmeli.
9
Kozmos
Kozmos
Hala Kozmos izlemeyen kaldı mı? bilmem ama izlemeyen kesinlikle pişman olur. Ünlü astrofizikçi Neil de Grasse Tyson bize uzay serüveninde rehber oluyor. Bambaşka bir dünyaya bakış bambaşka bir ufka dalış işte kozmosu tarif eden cümle!
10
Bosna
Bosna
Bir National Geographic belgeseli olan Bosna Bosna'daki katliama ışık tutmayı amaçlayan bir ekibi anlatıyor. Adli tıpçıların başrolde olduğu soruşturmada unutulmaması gerek Bosna hakkında birçok şey öğreniyoruz. En önemlisi de bu belgesel ölenlerin unutulmadığını hatırlatıyor bize.

»      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:02 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Kelly Brook'tan Kilo Verdikten Sonra İlişki İtirafı: Eskisi Kadar Azgınım Tecavüze Uğradı, Asitli Saldırıyla Tanınmaz Hale Geldi Ama Vazgeçmedi! İşte, Katie Piper'in İnanılmaz Öyküsü Bu Kabilenin Bilgi Birikimi Bilim İnsanlarını Bile Şaşırtıyor! Siz İzledikçe Onlar Para Basıyor! Hangi Fenomen Ayda Ne Kadar Kazanıyor Barbie Bebeğe Benzemek Uğruna 50 Bin Dolar Harcadı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 15:05:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mutlaka İzlenmesi Gereken Belgeseller
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]