Son Dakika Haberleri: ''Mutlu evliliğin sırrı cinsel ilişkidir'' diyen ünlü modelin hamilelik pozuna beğeni yağdı!
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''Mutlu evliliğin sırrı cinsel ilişkidir'' diyen ünlü modelin hamilelik pozuna beğeni yağdı!

12 saat önce

''Mutlu evliliğin sırrı cinsel ilişkidir'' açıklamasıyla çok konuşulan ünlü model Ashley Graham, Instagram hesabından paylaştığı hamilelik pozuyla büyük beğeni topladı.

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Geçtiğimiz günlerde, 9 yıllık eşi Justin Ervin ile bebek beklediğini duyuran 31 yaşındaki ünlü model Ashley Graham, Instagram hesabından paylaştığı hamilelik pozuyla hayranlarını büyüledi.
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Karnı günden güne belirginleşen güzel model, sosyal medyadan hamilelik sürecine dair bol bol fotoğraf paylaşıyor.
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Çarpıcı itiraflarıyla magazin gündeminden düşmeyen ABD'li model, bir dönem, ''Mutlu evliliğin sırrı nedir?'' sorusuna verdiği yanıtla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
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Eşi Justin Ervin ile bir kilisede tanıştığını söyleyen Graham'ın itirafı şöyleydi: ''Her zaman ilişkiye girin. O an öyle hissetmeseniz bile, sadece cinsel ilişkiye girin. Cinsel ilişkiye girmediğimiz zamanlarda birbirimize aksi davrandığımızı fark ettim. Eşim ve ben bir sorun olduğunda 'haydi cinsel ilişkiye girelim' diyoruz ve sonrasında bakıyoruz ki o harika halimize geri dönmüşüz''
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Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 02:28 
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