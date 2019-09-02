''Mutlu evliliğin sırrı cinsel ilişkidir'' diyen ünlü modelin hamilelik pozuna beğeni yağdı!

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Eşi Justin Ervin ile bir kilisede tanıştığını söyleyen Graham'ın itirafı şöyleydi: ''Her zaman ilişkiye girin. O an öyle hissetmeseniz bile, sadece cinsel ilişkiye girin. Cinsel ilişkiye girmediğimiz zamanlarda birbirimize aksi davrandığımızı fark ettim. Eşim ve ben bir sorun olduğunda 'haydi cinsel ilişkiye girelim' diyoruz ve sonrasında bakıyoruz ki o harika halimize geri dönmüşüz''