Cinsellik itirafıyla çok konuşulan büyük beden model, çıplak fotoğrafını paylaştı!

1 Dünyanın ilk büyük beden modeli olan Ashley Graham, çarpıcı açıklamaları ve cesur fotoğraflarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

2 Yönetmen Justin Ervin ile 9 yıldır evli olan ve geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından hamile olduğunu duyuran güzel model, aynı zamanda kadınların bedenleriyle barışmaları gerektiğini öğütleyen beden olumlama hareketinin öncülerinden...

3 Yaklaşık bir hafta önce paylaştığı çıplak fotoğrafla çok konuşulan Graham, kimi tarafından sert bir dille eleştirilmiş, kimi tarafından ise hamilelik döneminde bedeninde oluşan çatlaklar ve kiloları sergilemekten çekinmediği için takdir edilmişti.

4 Amerikalı model, henüz paylaştığı çıplak fotoğrafın etkisi geçmemişken, Instagram hesabından yeni bir çıplak fotoğraf daha paylaştı. Graham'ın bu fotoğrafına, ''Güçlü anne'' ve ''Cesur kadın'' gibi birçok yorum yapıldı.

5 Instagram'da 9 milyon takipçisi olan kıvrımlı model, geçtiğimiz aylarda yaptığı cinsellik itirafıyla da çok konuşulmuştu.

6 Ashley Graham, bir dergiye verdiği röportajda, kendisine yöneltilen ''Mutlu evliliğin sırrı nedir?'' sorusuna, ''Her zaman cinsel ilişkiye girin. O an öyle hissetmeseniz bile, sadece cinsel ilişkiye girin. İlişkiye girmediğimiz zamanlarda, birbirimize aksi davrandığımızı fark ettim. Eşim ve ben bir sorun olduğunda 'haydi ilişkiye girelim' diyoruz ve sonrasında bakıyoruz ki o harika halimize geri dönmüşüz!'' yanıtını vermişti.

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