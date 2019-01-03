Son Dakika Haberleri: Müzikallerin Kraliçesi 70 Yaşında Olmasına Rağmen Gençlere Taş Çıkarttı

Müzikallerin Kraliçesi 70 Yaşında Olmasına Rağmen Gençlere Taş Çıkarttı

1 saat önce

Müzikallerin kraliçesi olarak tanınan 70 yaşındaki Elaine Paige, tenis oynarken sarf ettiği eforla resmen yaşıtlarına taş çıkarttı.

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Fiziğiyle ve tenis performansıyla kendine hayran bırakan ünlü isim Barbados'ta tenis oynarken böyle görüntülendi.
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»      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:02 

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