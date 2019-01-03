Müzikallerin Kraliçesi 70 Yaşında Olmasına Rağmen Gençlere Taş Çıkarttı
1 saat önce
Müzikallerin kraliçesi olarak tanınan 70 yaşındaki Elaine Paige, tenis oynarken sarf ettiği eforla resmen yaşıtlarına taş çıkarttı.
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Fiziğiyle ve tenis performansıyla kendine hayran bırakan ünlü isim Barbados'ta tenis oynarken böyle görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:02
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