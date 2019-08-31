NASA kırmızı alarm verdi! Milyonlarca vatandaş can havliyle markete koştu

1 Ülkenin güneydoğu kıyılarını vurması beklenen Dorian kasırgası sebebiyle milyonlarca kişi marketlere akın etti.

2 Çok sayıda kişi Dorian kasırgası süresince evlerini daha korunaklı hale getirmek için camların önüne ahşap ve alüminyum setler çekti.

3 Amerikan kamuoyunun günlerdir yakından takip ettiği Dorian kasırgası, Karayipler'de sınırlı etki göstermesinin ardından yoluna devam ediyor.

4 Kategori 4 seviyesine yükselen ve cumartesi akşamı 180 km hızla Bahamalar'ı vurması beklenen Dorian kasırgasının pazartesi akşam saatleri itibariyle Florida yarımadasına ulaşacağı ve Kategori 5 seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

5 Bilgisayar simülasyonları ile tespit edilen son veriler, Dorian kasırgasının Florida sahillerine ulaştıktan sonra kuzeye doğru hareket edeceğini ve etki alanını genişleteceğini gösteriyor.

6 Dorian kasırgasının, Ağustos 1992'de Florida'yı 265 km hızla vuran ve 27.3 milyar dolarlık hasara sebep olan Andrew kasırgasından daha şiddetli olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

7 Trump, olağanüstü hal ilan etti! Florida'da malikanesi bulunan ABD Başkanı Donald Trump, eyalette olağanüstü hal ilan etti. Florida'daki malikanesi Mar-a-Logo'nun kasırga ile baş edebileceğini söyleyen Trump, daha çok eyalet için endişelendiğini söyledi.

8 Herkesi uyardı ABD Başkanı Donald Trump da hafta sonu Polonya'ya yapacağı ziyareti iptal ederek kasırgayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalmaya karar vermişti. Dorian kasırgası hakkında sık sık bilgi alan Donald Trump, kasırganın oldukça tehlikeli olduğunu ve herkesin hazırlıklı olması gerektiğini belirterek bölgede yaşayanları uyardı.

9 Güvenli yerlere sığının! Federal yetkililer ve Florida eyalet yetkilileri, kasırgayla ilgili tüm hazırlıkların yapıldığı bilgisini paylaşırken, vatandaşlara güvenli yerlerden ayrılmamaları çağrısında bulunuyor.

10 ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan dün yapılan açıklamada, Karayipler'de sınırlı etki gösteren Dorian kasırgasının güçlenerek iki gün içinde "Kategori 3" seviyesine ulaşacağı ve Bahamalar'a varacağı belirtilmişti.

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