Son Dakika Haberleri: 25 Kuruşluk Naylon Poşet Meselesi Sosyal Medyayı Salladı

25 Kuruşluk Naylon Poşet Meselesi Sosyal Medyayı Salladı

1 saat önce

1 Ocak itibarıyla marketlerde poşetlerin 25 kuruştan satılmasına halk tepkisiz kalmadı. E pek tabii bu konu sosyal medyanın da gündemindeydi. İşte alışveriş poşeti almak istemeyen vatandaşların bulduğu alternatif yollar...

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»      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:38 

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YORUMLAR (37)
  • Polis Bordo05: Almanyada Yesiler Partisi yüzünden Icecek Sise ve Kutular 25 Kurus oldu. Insanlar Pisli Cöplüklerden Kutu Siseleri toplayarak Marketlere tasiyorlarki her kutu veya Siseye 25 kurus geri ala bilmek icin. Fakat Marketlere cöplükden pisli Tükürük icine Isenmis Zehirlenmis Cöplüklere dokunduklari elleriyle Marketlere cöp tasinmasi, ayni anda pis yikanmamis ellerle Marketlerde alisveris yapilmasina, sidetle Higenik bakimdan karsiyim. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Vatandaş M.: Onu bunu bilmem marketler köşe oldu. Bir marketin Türkiye çapındaki günlük karının 650 bin TL olduğu söyleniyordu. Bunu 365 ile çarpın adamlar fazladan 237 milyon TL kara geçtiler :) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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