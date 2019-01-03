25 Kuruşluk Naylon Poşet Meselesi Sosyal Medyayı Salladı
1 saat önce
1 Ocak itibarıyla marketlerde poşetlerin 25 kuruştan satılmasına halk tepkisiz kalmadı. E pek tabii bu konu sosyal medyanın da gündemindeydi. İşte alışveriş poşeti almak istemeyen vatandaşların bulduğu alternatif yollar...
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:38
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