Ne Tablet Var Ne Akıllı Telefon! İşte 1950'lerin İngiltere'sinin Mutlu Çocukları
1 saat önce
1950'lerden kalma bu fotoğraf serisi, gecekondu kasabasında yaşayan İngiliz çocukların tablet ve akıllı telefonlar olmadan mutlu mesut olduğu günleri özetliyor.
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Şimdilerde çocukları böyle bir arada, sohbette ve oyun oynarken görmek neredeyse imkansız. Ellerinde tablet ve akıllı telefonlar, sanal dünyada kaybolup gidiyorlar. İşte 1950'lerde çekilen neşe dolu özel kareler...
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:47
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