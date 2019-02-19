Ne Tablet Var Ne Akıllı Telefon! İşte 1950'lerin İngiltere'sinin Mutlu Çocukları

hala:

şimdi çocuklarımızı disarıya çıkmayı oynamayı bırak babasına teslim edemiyoruz erkek olsun kız olsun en yakın akrabaları tarafindan tacize ugruyor bu haberleri her gün duymaya başladık ve çok igrenç bir durum şimdiki çoculara sokakta oynamak hayal