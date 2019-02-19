Son Dakika Haberleri: Ne Tablet Var Ne Akıllı Telefon! İşte 1950'lerin İngiltere'sinin Mutlu Çocukları

Ne Tablet Var Ne Akıllı Telefon! İşte 1950'lerin İngiltere'sinin Mutlu Çocukları

1 saat önce

1950'lerden kalma bu fotoğraf serisi, gecekondu kasabasında yaşayan İngiliz çocukların tablet ve akıllı telefonlar olmadan mutlu mesut olduğu günleri özetliyor.

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Şimdilerde çocukları böyle bir arada, sohbette ve oyun oynarken görmek neredeyse imkansız. Ellerinde tablet ve akıllı telefonlar, sanal dünyada kaybolup gidiyorlar. İşte 1950'lerde çekilen neşe dolu özel kareler...
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»      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:47 

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YORUMLAR (4)
  • Adınızı Yazın: ŞİMDİ NEREDE ÖYLE ÇOCUKLAR BİZ AKŞAMA KADAR EVE GELMEZDİK YEMEK YER TEKRAR ÇIKARDIK ŞİMDİ NERDEEEE ÇOLUK ÇOCUK KEDİ KÖPEK TUTTUĞUNUN IRZINA GEÇİLİYOR AĞAÇ KOVUĞUNA BİLE KERKİNEN GÖRDÜ BU GÖZLER Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • hala: şimdi çocuklarımızı disarıya çıkmayı oynamayı bırak babasına teslim edemiyoruz erkek olsun kız olsun en yakın akrabaları tarafindan tacize ugruyor bu haberleri her gün duymaya başladık ve çok igrenç bir durum şimdiki çoculara sokakta oynamak hayal Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır


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