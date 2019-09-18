Nehre atılan 11 aylık bebeği kurtarmaya çalışan kadın polis memuru, cinsel içerikli mesajlar yüzünden hesaplarını kapattı!
1 saat önce
İngiltere'de, babası tarafından nehre atılan 11 aylık bebeği kurtarmaya çalışan 24 yaşındaki kadın polis memuru, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajlar yüzünden, hesaplarını kapatmak zorunda kaldı.
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İngiltere'nin Manchester kentinde, geçtiğimiz günlerde, babası tarafından Irwell nehrine atılan 11 aylık bebek Zakari Bennett, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.
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Bebek nehre atıldığında kurtarmak için peşinden atlayan 24 yaşındaki kadın polis memuru PC Jessica Voiels, bebeği hayata döndürmek için gösterdiği çabalardan ötürü bir anda tüm dünyanın dikkatini çekti.
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Kadın polis memuru Voiels'e, sosyal medya üzerinden çok sayıda cinsel içerikli mesaj gönderilmeye başlandı. O mesajlardan bazıları, ''Beni istediğin yerde kelepçeleyebilirsin'' ve ''Bana ağızdan suni teneffüs yapacağını bilsem hemen aynı nehre atlarım'' şeklindeydi.
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Görüntüsü nedeniyle taciz edilen polis memuru, gelen çirkin mesajların ardından sosyal medya hesaplarını kapatmak zorunda kaldı.
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Polis memuru Jessica Voiels, babası tarafından nehre atılan 11 aylık bebek Zakari Bennett'in hemen ardından suya atlamış ve kurtarma çalışmaları için itfaiye ekiplerine haber vermişti.
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18.9.2019 09:40:11. #1.12#
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