Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet'i son halleriyle görenleri şoke etti!

Coşkun, ilk olarak Battal Gazi'nin İntikamı filminde Battal'ın oğlu Ali'nin küçüklüğünü canlandırdı. Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri filminde Küçük Prens Enrico, Kara Murat Fatih'in Fedaisi filminde ise Murat'ın küçüklüğüne hayat verdi.
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Coşkun, sonraki yıllarda ABD'ye yerleşti ve radyo yayıncılığı ve reklamcılık gibi alanlarda çalıştı. Usta oyuncu, şimdilerde Washington'da yaşıyor ve hayatına iş adamı olarak devam ediyor.
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9.9.2019 14:41:39. #1.12#
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