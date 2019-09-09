Son Dakika Haberleri: Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet'i son halleriyle görenleri şoke etti!
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Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet'i son halleriyle görenleri şoke etti!

2 saat önce

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Neşeli Günler'de, Ahmet ve Mehmet karakterini canlandıran oyuncular, şimdi nasıl görünüyor dersiniz?

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Turşu suyu yüzünden tartışıp ayrılan bu muhteşem çiftin hikayesini bilmeyenimiz yoktur.
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Peki, filmde, ayrıldıktan sonra anneleri Saadet Hanım'ın yanında kalan Ahmet ve Mehmet, şimdi nasıl görünüyor dersiniz. İşte son halleri...

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Neşeli Günler'in Mehmet'i
Neşeli Günlerin Mehmeti
Neşeli Günler'in Mehmet'i Tamer Şahin, tam 20 yıl boyunca Barış Manço'nun menajerliğini yaptı.

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Manço ile birlikte tam 148 ülke gezen Şahin, Barış Manço'nun 19.yılı anısına, "Hala Yazıp Çizecek Birkaç Satırım Kaldı" adlı bir de kitap yazdı.
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Şahin, hala müzikle uğraşıyor.

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Neşeli Günler'in Ahmet'i
Neşeli Günlerin Ahmeti
Neşeli Günler'in Ahmet'i Yaman Coşkun'un Yeşilçam'a adım atması, Neşeli Günler filmiyle olmadı.
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Coşkun, ilk olarak Battal Gazi'nin İntikamı filminde Battal'ın oğlu Ali'nin küçüklüğünü canlandırdı. Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri filminde Küçük Prens Enrico, Kara Murat Fatih'in Fedaisi filminde ise Murat'ın küçüklüğüne hayat verdi.
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Coşkun, sonraki yıllarda ABD'ye yerleşti ve radyo yayıncılığı ve reklamcılık gibi alanlarda çalıştı. Usta oyuncu, şimdilerde Washington'da yaşıyor ve hayatına iş adamı olarak devam ediyor.


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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:45 
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