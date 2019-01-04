Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet'i Bakın Nasıl Değişti

1 Arzu Film'in birbirinden önemli ustalar ile çektiği filmde, sadece birkaç filmde rol almış isimlerde var elbette. İşte onlardan ikisi Saadet Hanım'ın yanında kalan oğulları Ahmet (Yaman Coşkun) ve Mehmet.(Tamer Şahin)

2 NEŞELİ GÜNLER'İN MEHMET'İ: TAMER ŞAHİN Barış Manço'nun 20 yıl menajerliğini yaptı.

3 148 ülke gezerek büyük ustaya eşlik etti. Tamer Şahin, Barış Manço içi ölümsüzlüğünün 19.yılı anısına "Hala Yazıp Çizecek Birkaç Satırım Kaldı" adlı bir de kitap yazdı.

4 Hala müzikle uğraşan Şahin, aradan geçen yıllara rağmen yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş.

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7 NEŞELİ GÜNLER'İN AHMET'İ: YAMAN COŞKUN Yaman Coşkun, Yeşilçam'ın 70'li yıllarının çocuk oyuncularından yalnızca birisi. Evet çocuk oyuncusu yanlış okumadınız. Çünkü ''Neşeli Günler'' filminden önce rol aldığı filmler vardı. İlk olarak Battal Gazi''nin İntikamı filminde Battal''ın oğlu Ali''nin küçüklüğünü canlandırdı.Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri filminde küçük prens Enrico, Kara Murat Fatih''in Fedaisi filminde Murat''ın küçüklüğüne hayat verdi.

8 Sadece 3 Yeşilçam filminde rol alan Çoşkun, sonraki yıllarda ABD'ye yerleşti ve radyo yayıncılığı ve reklamcılık gibi alanlarda uzmanlaştı.

9 Yaman Coşkun, Washington'da yaşıyor ve hayatına işadamı olarak devam ediyor.

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