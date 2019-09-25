Neşeli Günler'in güzel gözlü Tuncay'ına bir de şimdi bakın!

1 Neşeli Günler'in Tuncay'ını daha evvel de medya kanalları haber yapmıştı. Oysa o zamanlarda yeni hali diye gösterilen kişi aslında o değildi. Bu hata tamamen film künyesinde Tuncay'ın isminin yanlış yazılmasından kaynaklanıyordu. Bu gerçeği ortağa çıkaran ise Yeşilçam arkeoloğu 'mekanıyesilcam' isimli Instagram hesabının sahibi Doğan Güneş.

2 Daha önce yanlış kişinin fotoğrafları paylaşılmıştı! Film künyesine Tuncay karakterini oynayan kişinin ismi yanlışlıkla Necati Aslan olarak yazılınca, hep başka bir kişinin fotoğrafları paylaşıldı.

3 Yeni hali diye paylaşılan Necati Aslan da durumdan rahatsız! Yeşilçam arkeoloğu Doğan Güneş, Necati Aslan ile de bu konuyu görüşüp düşüncelerini aldı. Necati Aslan da böyle bir yanlış anlaşılmaya maruz kaldığı için bir hayli şikayetçi.

4 Biz de bu yanlışı düzeltmek doğru kişiyi paylaşmak istedik...

5 Neşeli Günler filmindeki Tuncay'ın gerçek adı Cem Akyol.

6 Sinema film sektörünü bırakan Cem Akyol, şimdilerde Amerika'da yaşamını sürdürüyor.

7 Kendisi aradan geçen yıllara rağmen değişmeyen nadir kişilerden...

8 Gözler de her şeyi kanıtlıyor zaten...

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