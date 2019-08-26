Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı, son haliyle şaşkına çeviriyor!
1 saat önce
1978 yılında yayınlanan ve adeta bir yıldızlar geçidi olan Neşeli Günler filmindeki Küçük Tuncay'ı hatırlamayanımız yoktur. Mahsun bakışları ve uslu halleriyle seyircinin gönlünü kazanan Tuncay'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız.
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Yeşilçam'ın usta oyuncularını bir arada görebildiğimiz pek az yapımdan biri olan Neşeli Günler filmi, yıllar geçse de Türk seyircisinin kalbindeki yerini koruyor.
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Bir turşu suyu için güzelim yuvalarını yıkan bu çifti ve hikayelerini hepimiz çok sevmiştik...
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Peki, filmin en küçük üyesine hayat veren bu mahsun bakışlı çocuk şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz?
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Filmde Tuncay karakterini canlandıran Aslan'ın sinemayla bağı hiç kopmadı.
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İşte Necati Aslan'ın son hali...
1966 yılında Malatya'da doğan Aslan, birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde yönetmen koltuğuna oturdu.
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Aslan yönetmenliğin yanı sıra, bir senarist ve yapımcı...
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30 senaryo yazan Aslan, film müzikleri de hazırlıyor.
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On parmağında on marifet olan Necati Aslan, Yeşilçam'da 'Mirasyediler', 'Hababam sınıfı uyanıyor', 'Dokunmayın Şabanıma', 'Deli Kadir' gibi birçok büyük projede yer almıştı.
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26.8.2019 14:23:59. #1.12#
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