Son Dakika Haberleri: Nesli tükenmek üzereydi! İlk kez balık yerken görüntülendi
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Nesli tükenmek üzereydi! İlk kez balık yerken görüntülendi

5 saat önce

Nesli tehlikede olan Su Samuru, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balık yerken görüldü.

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Gece saat 23.00 sıralarında Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa ilçesinde sahile inen bir grup vatandaş, kıyıda balık yemeye çalışan Su Samuru ile karşılaştı.
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Daha çok dere ve nehirlerde görülen ve nesli tehlikede olan Su Samuru bir süre balık yedikten sonra onu izleyen meraklı gözlerin artmasıyla daha tenha ve karanlık bir alan aramaya başladı. Denizde bir süre gezinen Su Samuru daha sonra gözlerden kayboldu.
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Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan Su Samuru, boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor. Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücüdürler. Su Samurları Noktürnal (Gececil) bir tür ve oldukça ürkek olduklarından doğada doğrudan gözlemlemek oldukça zordur. Yaşamlarını sürdürebilmeleri kolay olmayan su samurlarının yaşam süreleri yaklaşık 12-18 yıl kadar olsa da bu türler için 4 yaşına kadar gelebilmeleri büyük bir şans olduğu biliniyor.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 02:19 
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