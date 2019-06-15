Son Dakika Haberleri: Nesli tükenmek üzereydi! Şanlıurfa'da evin bahçesinden çıktı
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Nesli tükenmek üzereydi! Şanlıurfa'da evin bahçesinden çıktı

43 dakika önce

Şanlıurfa'da bir evin bahçesinde nesli tükenmek üzere olan çöl varanı bulundu.

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Şanlıurfa'da bir evin bahçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan 'çöl varanı' bulundu. Dev kertenkele, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen dev kertenkele, yapılan kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
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Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Hamurkesen Mahallesi sakinleri, bir evin bahçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan 'çöl varanı' olduğunu fark etti. Mahalleli, 1 metre uzunluğundaki çöl varanını yakalayarak, Karaköprü Belediyesi ekiplerine teslim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:40 
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