Nesli tükenmek üzereydi! Şanlıurfa'da evin bahçesinden çıktı

1
Şanlıurfa'da bir evin bahçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan 'çöl varanı' bulundu. Dev kertenkele, doğal yaşam alanına bırakıldı.
2
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen dev kertenkele, yapılan kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
3
Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Hamurkesen Mahallesi sakinleri, bir evin bahçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan 'çöl varanı' olduğunu fark etti. Mahalleli, 1 metre uzunluğundaki çöl varanını yakalayarak, Karaköprü Belediyesi ekiplerine teslim etti.